普拉達委任LV前戰略顧問 為集團新CEO

普拉達(01913)宣布，Andrea Guerra已獲董事會委任為公司執行董事兼新行政總裁，他曾擔任全球奢侈品牌LVMH的戰略顧問、LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE的Hospitality Excellence行政總裁、高端食品商場 Eataly的執行主席、眼鏡巨頭Luxottica 行政總裁等要職。

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普拉達表示，憑藉Guerra於奢侈品行業的深厚經驗及強大網絡，其向集團提供的服務實屬攸關重要。Guerra將獲支付董事袍金每年50,000歐元。相關金額將不時審閱並於不完整的服務年度按比例計算。此外，公司與Guerra訂立的僱傭協議中規定的酬金（包括薪金、實物福利、退休、保健及TFR供款）總計約為每月151,180歐元。

另外，Miuccia Prada Bianchi 及Patrizio Bertelli 不再擔任普拉達行政總裁。 Miuccia Prada Bianchi將繼續擔任彼於董事會為執行董事以及Miu Miu和Prada的創意總監一職；Patrizio Bertelli將繼續擔任公司執行董事。

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