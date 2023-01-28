  • 15°C
香港時間 : 2023128日 (週六) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普拉達委任LV前戰略顧問 為集團新CEO

股樓投資 13:28 2023/01/28

分享：

分享：

普拉達(01913)宣布，Andrea Guerra已獲董事會委任為公司執行董事兼新行政總裁，他曾擔任全球奢侈品牌LVMH的戰略顧問、LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE的Hospitality Excellence行政總裁、高端食品商場 Eataly的執行主席、眼鏡巨頭Luxottica 行政總裁等要職。

【阿里巴巴9988】阿里否認 新加坡建全球總部  詳情請看【下一頁

普拉達表示，憑藉Guerra於奢侈品行業的深厚經驗及強大網絡，其向集團提供的服務實屬攸關重要。Guerra將獲支付董事袍金每年50,000歐元。相關金額將不時審閱並於不完整的服務年度按比例計算。此外，公司與Guerra訂立的僱傭協議中規定的酬金（包括薪金、實物福利、退休、保健及TFR供款）總計約為每月151,180歐元。

另外，Miuccia Prada Bianchi 及Patrizio Bertelli 不再擔任普拉達行政總裁。 Miuccia Prada Bianchi將繼續擔任彼於董事會為執行董事以及Miu Miu和Prada的創意總監一職；Patrizio Bertelli將繼續擔任公司執行董事。 

【百勝中國 9987】 百勝中國考慮宣派季度股息 下月8日董事會議決 股價一度高見500元  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

普拉達（01913） 港股

下一篇文章

人民幣走勢謹慎樂觀 年底有望見至6.7
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品
【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款