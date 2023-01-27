花旗劉顯達：復常盛宴未完 　恒指半年先睇24000

花旗集團中國股票策略師劉顯達直言，對港股看得頗為樂觀，相信上半年的升浪會持續。他說：「過去一兩個月，港股升幅不少，主要是亞洲的基金在配置，相對很多歐美的基金仍未有配置足夠的中港股票，她們通常比較審慎，都會等待更多數據出來再增持，如果你問大市升了這一轉，現在是否就要完結，我們覺得不會這麼快吧！」花旗原先看年底目標為23000點，一下子調高了近9%，皆因中國放鬆疫情防抗政策的時間，較該行預期為快，料經濟或可提早反彈，故將恒指目標相應提高。花旗最新看恒指上半年先睇24000點，全年目標則為25000點。

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在劉顯達眼中，在全球主要經濟體中，中國看來是唯一今年經濟增速加快的國家，相信出於環球資產配置的需要，中國資產將會變得更矜貴。花旗預測，中國今年經濟增長將加速至5.3%，明顯高於2022年預測的2.4%，相比之下，今年環球經濟增速為1.9%，美國、歐元區和日本增速為0.8%、-0.4%和1.2%，可見其他主要經濟體的表現，跑輸中國幾條街。

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當然，中國政策急轉變，亦是資金回心轉意的重要因素。無他，近兩年國內政策風險升溫，實在嚇走不少外資，包括打擊行業的監管政策，以及嚴格的疫情封控措施，如今外圍陷入增長放緩，甚至有衰退風險，或許創造了資金重新流入中港股市的契機。花旗報告亦解釋，國內的政策模式由控風險，轉為更務實，中央經濟工作會議強調「大力提振市場信心」，以穩增長為今年的第一要務，預計中國下屆政府會將今年經濟增長目標訂在5%以上；又指國內政策環境已變得更友善，至少在未來兩年仍會維持下去。

的確，自從「二十大」之後，既有針對房地產的「十六條」、「三支箭」出台，還有優化疫情防控的「二十條」和「新十條」，至於對平台經濟的支持，亦更加具體、實在。以互聯網為例，當局在去年11月共批出70款遊戲版號，騰訊（00700）與網易（09999）均榜上有名，更標誌性的是，螞蟻集團獲准融資105億元人民幣，讓人憧憬年內有重啟上市的可能。

他說：「大家之前擔心行業政策，有關互聯網政策最差時間已過去，最近都有正面支持，去年12月中央經濟工作會議提及怎樣恢復市場信心，我們覺得在信心恢復的過程中，政府不會有新打壓。」

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記者：張以正