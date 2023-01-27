【日圓走勢】日本東京核心CPI升4.3%創近42年高　再惹調整YCC揣測　傳日監管機構敦促地區銀行為加息做準備

日本東京核心CPI（消費物價指數）創近42年高，按年升4.3%，高於市場預期。日本通脹升溫，市場押注日本央行或再擴闊債息上限，甚至退出負利率政策。另有消息指，日本監管機構敦促地區銀行為加息做好準備。

日圓滙價升0.3%，兌美元報129.87，每百日圓兌港元報6.01。



東京1月CPI按年升幅由3.9%擴大至4.4%，大幅高於預期的4%。若不計生鮮食品，東京核心CPI升至4.3%，為連續第8個月高於央行通脹2%目標。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，日本物價上行風險更大，建議日央應該探討更加靈活的長期利率變動。

然而，在環球央行已加息下，市場質疑日央是否可以維持不加息。外電引述消息人士指，金融廳（FSA）敦促地區銀行為利率上升做準備，要求管理層及時採取行動防範潛在市場波動。據指，機構正評估利率上升對貸方的影響，尤其是證券投資組合和不良貸款成本。

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編輯：袁諾曦