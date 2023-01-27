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【前稱太陽城集團】LET集團與旗下凱升訂循環貸款協議　最多獲泵水5億、年息6厘　須待凱升EGM批准

Hot Talk 23:27 2023/01/27

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【前稱太陽城集團】LET集團與旗下凱升訂循環貸款協議　最多獲泵水5億、年息6厘　須待凱升EGM批准

周焯華「愛將」盧衍溢（前稱盧啓邦）旗下凱升控股 （00102） 宣布與控股股東LET GROUP（前稱太陽城集團） （01383） 訂立循環貸款協議，凱升將向LET授出最多5億元貸款。凱升將召開及舉行股東特別大會，以處理批准循環貸款協議。

循環貸款安排費為1000萬元，須於生效日期由LET向凱升支付，年息6厘，每日累計且在每年期末支付。LET擬將循環貸款所得款項用於1）悉數償還現有貸款及利息；2）償還其他未結清負債；3）業務發展；及4）一般營運資金。

LET可用循環貸款還債以解除質押凱升

盧衍溢現為凱升、LET共同董事，持有74.98%LET權益，但他會將在EGM就批准循環貸款協議及相關決議案放棄投票。

公告提到，LET有一筆2023年9月到期貸款，而質押品為LET手上31.42億股或69.66%凱升。現有貸款項下的未償還總額為4.02億元。公告提到，如果LET提取循環貸款前尚未解除質押凱升股份，則提取任何循環貸款的唯一目的必須為用於悉數償還現有貸款項，以促使解除質押凱升股份。

公告又稱，倘若LET拖欠若干債務並被接管，凱升的控股股東或會發生變化，導致額外的運營風險及發展方向不明確。

相關文章：

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編輯：李哲毅

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