【新股IPO】內地潮流零售商KK集團再遞表申請上市 去年純利扭虧為盈至2.4億人幣

內地第三大潮流零售企業KK集團再度遞交來港上市申請，並已聘請摩根士丹利及瑞信出任聯席保薦人。KK集團2015年成立，擁有四個自我孵化零售品牌KKV、 THE COLORIST、X11和KK館，截至最後可行日期，在中國及印尼共有707家門店，包括直營及加盟店；產品組合包括美妝、潮玩、食品及飲品、家居品及文具。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

2022年首10個月收入按年增1.6%至30.1億元人民幣；扭虧為盈至2.4億元人民幣；2021年首10個月為虧損51.2億元人民幣，當中涉50.6億元人民幣廣東快客普通股公平值變動；經調整期內虧損則擴大1.7倍至2.5億元人民幣。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



集資所得將作未來三年持續發展門店網絡、支付新零售店租金、門店員工招聘、培訓及留聘；投資技術舉措；擴大及優化供應鏈及分銷渠道，以及一般營運資金用途。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正