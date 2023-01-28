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【新股IPO】內地潮流零售商KK集團再遞表申請上市 去年純利扭虧為盈至2.4億人幣

股樓投資 09:24 2023/01/28

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內地第三大潮流零售企業KK集團再度遞交來港上市申請，並已聘請摩根士丹利及瑞信出任聯席保薦人。KK集團2015年成立，擁有四個自我孵化零售品牌KKV、 THE COLORIST、X11和KK館，截至最後可行日期，在中國及印尼共有707家門店，包括直營及加盟店；產品組合包括美妝、潮玩、食品及飲品、家居品及文具。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

2022年首10個月收入按年增1.6%至30.1億元人民幣；扭虧為盈至2.4億元人民幣；2021年首10個月為虧損51.2億元人民幣，當中涉50.6億元人民幣廣東快客普通股公平值變動；經調整期內虧損則擴大1.7倍至2.5億元人民幣。

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集資所得將作未來三年持續發展門店網絡、支付新零售店租金、門店員工招聘、培訓及留聘；投資技術舉措；擴大及優化供應鏈及分銷渠道，以及一般營運資金用途。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：張以正

 

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