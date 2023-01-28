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人民幣走勢謹慎樂觀 年底有望見至6.7

股樓投資 11:50 2023/01/28

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京東集團副總裁、首席經濟學家沈建光對於今年人民幣走勢仍抱持謹慎樂觀看法，並預計人民幣兌美元在年底會升至6.7左右。去年11、12月美元最強的時候是兌日圓超過150，兌英鎊是104，兌歐元是94、95，這個是第三個超級周期的頂點。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

他認為今年不可能再回去了，去年因為加息大幅超於預期，今年再超乎預期的可能性幾乎是零，因為經濟已經開始明顯下行，不再支撑這麼大規模，現在已經接近了加息尾聲，未來的加息幅度最多也就50個基點、75個基點，一次就加到了，而且其他國家也開始加息，歐元現在反彈到相當於1.06，英鎊漲至1.1、1.2，日圓也升得厲害現在已回到130，所以美元整體指數都在下跌，這樣的話人民幣兌美元就仍有升值空間，因為一籃子兌美元貶值，人民幣兌美元保持不變，也會兌其他貨幣出現貶值。「若中國明年的經濟狀況會比其他國家好，我覺得美元兌人民幣到6.7是可完全有可能的。」

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：張以正

 

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