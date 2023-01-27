【阿里巴巴9988】阿里否認 新加坡建全球總部

內地科網巨頭阿里巴巴(09988)相關負責人表示，阿里巴巴出生在杭州，生長在杭州，發展在杭州，阿里全球總部始終在杭州，是自然也是必然。對此前「阿里在新加坡籌建全球總部」的說法，該負責人稱「不實，為誤讀。」該負責人介紹，2019年，阿里巴巴部分參與了當地合作夥伴開發建設新加坡某大廈，僅作為旗下網購平台Lazada等集團部分東南亞業務的辦公場所。阿里周五收報117.3元，跌0.1%。

【大行報告】 內地春節檔票房突破60億人幣 花旗料勢頭節後持續 看好呢隻影視股 詳情請看【下一頁】

而經過十年持續建設，位於杭州市余杭區未來科技城的阿里巴巴西溪園區全球總部建設目前已進入收官階段，將於2023年底前全面建成投入使用。阿里希望扎根中國放眼世界，積極推動自身全球化建設，成為由中國人創辦的、具備全球競爭力的中國企業。

另外電報道，券商富達再次下調阿里旗下金融平台螞蟻集團估值，螞蟻集團估值由去年5月的700億美元，降至去年11月底約638億美元，下調幅度約8.9％。

【百勝中國 9987】 百勝中國考慮宣派季度股息 下月8日董事會議決 股價一度高見500元 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機