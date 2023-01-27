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中國復常在望 京東沈建光：旅遊餐飲互聯網醫療疫後看高一綫

股樓投資 22:35 2023/01/27

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進入2023年，港股氣勢逼人，恒指一口氣挑戰21000點，表現更跑贏同期的美股，完美示範了「東升西降」。歸根究柢，市場普遍估計今年歐美國家很有可能陷入經濟衰退，反之中國放開疫情管控，重啟經濟，讓投資者可憧憬中國經濟復常在望，資金放膽爆買港股。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

京東集團副總裁、首席經濟學家沈建光亦對中國經濟觸底反彈，持審慎樂觀的看法，料中國將成為全球經濟下行中的「逆行者」。同時，他又看好擴大內需作為振興經濟的重要手段，旅遊、餐飲、互聯網醫療等行業，在疫後可看高一綫。

或許，港股真的是「否極泰來」，引來樂觀的資金爆買。沈建光坦言，最新看法偏向審慎樂觀，主要因今年中國經濟很大機會呈反彈，或是全球經濟下行中的「逆行者」。「美國即使避過衰退，也只有低增長，歐洲基本一致公認會經濟衰退，反觀中國今年表現一定比去年要好，方向也會往上，這跟歐美國家的經濟增速往下走，完全是逆行的。」

 

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在他眼中，雖然中國經濟正值疫情的陣痛期，惟參考其他國家的經驗，疫情約在兩個月便會達峰，一旦捱過這一段陣痛期，不論交通運輸、餐飲等服務消費將會逐步回暖。「這一點是肯定的，外國都有這種規律，由於去年整整一年疫情反覆，今年影響要比去年小得多。」

沈建光預測，去年中國經濟增長預測或少於3%，而今年的預測則可達5%或以上。除了放開疫情管控，重大的政策急轉彎，也是利好經濟和股市氣氛的原因之一。例如，在去年底召開的中央經濟工作會議，提及支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手；又支持住房改善、新能源汽車，養老服務等消費，都是非常重要的訊號。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：張以正

 

 

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