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【HSBC滙豐】滙豐月初以來累升19%　專家：股價或隨大市回調下挫、建議呢個價才考慮買入

股市 10:00 2023/01/28

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滙豐 （00005） 近月股價氣勢如虹，周五（27日）曾升0.6%，見58.25元，倘計及除淨因素，是3年半高位，收報57.95元，升0.9%。滙豐自去年10月中旬股價低位38.5元，已累計反彈5成，自本月初以來則累升19%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，滙豐股價走高，主要是近期大行報告對滙豐前景感正面，包括盈利增長、派息等，相信農曆新年後的升幅主要是大行因睇好未來派息而「掃貨」所主導，加上大市短短3個月內飆8000點，傳統股本月以來急升，相信市場出現了板塊輪動，資金追逐包括滙豐在內的金融股。

不過，溫傑指，滙豐短線已積累一定升幅，若大市短期內回調，料滙豐股價亦受影響，欲部署的投資者可考慮待股價先回調至20天線水平53元，目標價暫望周五高位58.25元。

分析：倘市場對息差憧憬減少　滙豐股價可急回調

滙豐去年8月公布季績時宣派9美仙股息，多於市場預期，當時預告今年復派季度息，該行下月21日公布去年全年業績，有大行憧憬末期息會比之前所預期的增加。然而，元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，不明朗風險包括內地復常步伐放慢等，有機會影響滙豐業務，故對去年全年派息未敢樂觀。

林嘉麒又指，近期滙豐急升，部分修復估值，但美聯儲議息在即，倘未來暫緩加息，而令市場對滙豐息差憧憬減少，滙豐股價可急回調，認為有意買入的投資者或可待現時股價打8至9折（即介乎約46.4至52.2元）才考慮吸納。他相信，滙豐估值若完全修復，股價料約70元，惟最快明年才可成事。

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記者：胡學能

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