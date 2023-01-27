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【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）

Hot Talk 21:50 2023/01/27

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【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件手袋珍藏、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）

大劉劉鑾雄除了愛收藏古董瓷器、中西名畫、雕塑、珠寶及名酒等，更是世界級的愛馬仕（Hermès）手袋收藏家。蘇富比即將在1月30日至2月9日舉行「收藏之道 ：劉鑾雄珍藏絕品手袋」（第一部分）網上拍賣活動，涉及大劉 77 件珍藏絕品，包括76個愛馬仕手袋及1個Chanel手袋。

今次大劉劉鑾雄罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，在77件珍品之中，包括估價高達200萬元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋及其他限量版手袋，合共估價高達1,631萬元，劉鑾雄會將拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途。

大劉珍藏手袋亮點

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今次76件愛馬仕（Hermès）手袋當中，包括來自時裝界傳奇人物 Jean-Paul Gaultier 的設計，包括冬季的完美之選： 限量版 Shearling Teddy Kelly 35及每日必備的經典配搭： 限量版 So Black Kelly 35。

另外，更有6個不同尺寸和顏色的柏金包，搭配鑲嵌鑽石的 18 克拉白金金屬件。在30公分柏金包上，僅是鎖就由約 68.4 克 18 克拉白金組成，並鑲嵌有 40 顆白色圓形明亮式切割鑽石。袋身的金屬扣上則鑲嵌了 200 多顆鑽石，總重約 10 克拉。

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編輯：李哲毅

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