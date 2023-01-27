  • 13°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 22:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】鄰近機場及港珠澳大橋口岸　東涌昇薈591呎一房叫價780萬

股樓投資 21:28 2023/01/27

分享：

分享：

東涌鄰近機場、港珠澳大橋香港口岸，是出入境其中一個樞紐，而且未來亦有新規劃，所以不少投資者看好東涌前景。今期利嘉閣推薦的屋苑為東涌昇薈，樓齡未夠10年，可即買即住。 

放盤單位為昇薈5座中層F室，實用面積591平方呎，一房連士多房間隔，現叫價780萬元。從相片可見，單位裝修新淨，而且光線充足，望開揚園景。 

放盤單位 昇薈5座中層F室（物業編號：BL28413433）
實用面積 591平方呎
叫價 780萬元（最後更新日期：2023年1月27日）
間隔 一房連士多房
賣點
  • 間隔四正實用，廳大房大機組人員最愛。
  • 裝修新淨，即買即住。
  • 光線充足，開揚園景。
  • 投資回報高。
  • 與機場及港珠澳大橋口岸遙遙相對，交通便利。
    點擊圖片放大
    +12
    +11

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3RixEQY

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映 【iM話理知】收利是學管錢心法 親子理財從小規劃

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 昇薈 利嘉閣

上一篇文章

【iM人物專訪】疫後通關後大灣區變化多 大灣區達人教你把握機遇

下一篇文章

【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款