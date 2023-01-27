【帶你睇盤】鄰近機場及港珠澳大橋口岸　東涌昇薈591呎一房叫價780萬

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東涌鄰近機場、港珠澳大橋香港口岸，是出入境其中一個樞紐，而且未來亦有新規劃，所以不少投資者看好東涌前景。今期利嘉閣推薦的屋苑為東涌昇薈，樓齡未夠10年，可即買即住。
放盤單位為昇薈5座中層F室，實用面積591平方呎，一房連士多房間隔，現叫價780萬元。從相片可見，單位裝修新淨，而且光線充足，望開揚園景。
|放盤單位
|昇薈5座中層F室（物業編號：BL28413433）
|實用面積
|591平方呎
|叫價
|780萬元（最後更新日期：2023年1月27日）
|間隔
|一房連士多房
|賣點
|
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢