【帶你睇盤】鄰近機場及港珠澳大橋口岸　東涌昇薈591呎一房叫價780萬

東涌鄰近機場、港珠澳大橋香港口岸，是出入境其中一個樞紐，而且未來亦有新規劃，所以不少投資者看好東涌前景。今期利嘉閣推薦的屋苑為東涌昇薈，樓齡未夠10年，可即買即住。

放盤單位為昇薈5座中層F室，實用面積591平方呎，一房連士多房間隔，現叫價780萬元。從相片可見，單位裝修新淨，而且光線充足，望開揚園景。

放盤單位 昇薈5座中層F室（物業編號：BL28413433） 實用面積 591平方呎 叫價 780萬元（最後更新日期：2023年1月27日） 間隔 一房連士多房 賣點 間隔四正實用，廳大房大機組人員最愛。

裝修新淨，即買即住。

光線充足，開揚園景。

投資回報高。

與機場及港珠澳大橋口岸遙遙相對，交通便利。

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