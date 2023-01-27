【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議

政府早前公布，為讓社會繼續有序復常，政府對新冠疫情的管控和處理將進一步邁向新階段及模式。政府今日（27日）提醒市民，由下星期一（1月30日）起將取消強制隔離感染人士。此外，當局亦將調整社區檢測中心和檢測站提供免費核酸檢測服務的對象範圍，包括因應情況適時終止提供「願檢盡檢」免費檢測。

由1月30日起，衞生主任不會再向感染人士發出隔離令，所有檢測陽性人士亦無須透過中心的網上平台呈報及提交個人資料。「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」、「2019冠狀病毒病病人網上申報表格」，以及相關電話語音自動登記系統（183 6119）亦會在同日起停止服務。

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同時，衞生主任會撤銷屆時已發出的隔離令。換言之，正在住所或隔離設施等指定處所進行隔離的人士由1月30日起將無須繼續隔離。政府會安排身處隔離設施的人士有序離開，並就相關撤銷安排的公告刊憲。因應上述調整，政府亦會停止向檢測陽性人士派發抗疫物資包。

中心建議檢測陽性的市民應採取各項健康措施建議 ：

盡量減少與同住人士在沒有佩戴口罩的情況下接觸

盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通

每日清潔和消毒家居環境。

如感染人士屬高危人士或出現明顯的病徵（例如發燒、咳嗽、氣促、嘔吐和腹瀉等），應盡快求醫以獲得及時的治療。有病徵的人士應留在家中休息，避免外出。

至於，沒有徵狀的人士可自由外出或上班，但為保護年幼群組，檢測陽性的學生不應回校上課，直至快測結果呈陰性。感染人士於檢測陽性後的首五天應時刻佩戴貼面的外科口罩、KF94口罩、KN95口罩或呼吸器（例如N95口罩），避免接觸高危人士或與其他人同桌用膳，亦不應前往人多擠迫的地方及參與大型聚會，以減少病毒傳播的風險。

已在醫健通登記並取得新冠口服藥物作治療的私家醫生名單，可按此查詢。

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另外，若確診者仍希望入住社區隔離設施，以減低家庭傳播的風險，只要為香港居民，均可聯絡消防處指定熱線（WhatsApp服務平台：5233 2939、電郵：fsd_cif@hkfsd.gov.hk或微信帳號：fsd_cif）作接送安排。入住隔離設施的人士最多可以逗留7天，如選擇提早離開並不需要陰性快測結果，惟離開後不能再次返回隔離設施。

由於入住隔離設施純屬自願性質，故此民眾安全服務隊、醫院管理局及衞生署皆不會向自願入住人士發出病假證明書或確診證明書。

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