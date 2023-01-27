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【大行報告】 內地春節檔票房突破60億人幣 花旗料勢頭節後持續 看好呢隻影視股

股樓投資 21:01 2023/01/27

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隨著疫情趨緩，春節檔電影報捷。據內媒報道，燈塔專業版數據顯示，截至周四（26日）22時02分，2023年春節檔（1月21日至27日）總票房（含預售）破60億元（人民幣，下同）。7部新春新片中，《滿江紅》、《流浪地球2》及《熊出沒-伴我「熊芯」》位列春節檔票房榜首3名，而《滿江紅》暫以票房22.7億元維持榜首。

同場加映﹕【孫子市法】港股升勢如脫兔 眾板塊發新年財

花旗發表研究報告指，受惠於大量的電影發行和新冠疫情放緩，內地春節期間的電影票房收入超預期，可能達到65億至67億元，按年增長7%至11%，遠勝早前預期的按年跌5%至15%。該行指，雖然票價略為下調，但銷售量增加足以抵銷相關影響，加上入座率達92%，是11個月以來最高水平。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

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該行預計，票房勢頭在春節假期後仍會持續，下個公眾假期檔期將會是4月至5月，估計隨著影院運作進一步復常，加上推廣優惠，又有多部國際及其他具吸引力的電影上映，將繼續推動電影票房，影院運營亦將恢復到疫情大流行前水平。該行指出，貓眼娛樂（01896）仍處於有利位置，將受惠於觀眾的回歸和影院正常化。

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記者：郭秀慧

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