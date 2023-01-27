【中港通關】民調：三成市民指應取消配額制　兩成九指應加大配額

香港日漸復常，但防疫措施、與內地恢復通關等仍是市民的討論焦點，近日有民調顯示，就內地免隔離通關的配額，合共有59%受訪者表示與內地通關的配額應增加，甚至取消配額制度，顯示多數市民期望進一步放寬與內地通關的限制。

香港研究協會於1月16至26日，成功訪問了1063名18歲或以上市民，以了解市民對不同社會民生焦點議題的意見。

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調查發現，30%受訪者表示應「取消」與內地免隔離通關的配額，表示應「增加配額」的佔29%，表示「減少配額」及配額「維持不變」的各佔17%，而表示「不知道／很難說／無意見」的則佔7%。綜合調查結果，合共有59%受訪者表示與內地通關的配額應增加，甚至取消配額制度，顯示多數市民期望進一步放寬與內地通關的限制。

另外，有47%受訪者表示「不贊成」放寬口罩令，表示「贊成」的佔40%，而表示「不知道／很難說／無意見」的則佔14%，反映在應否放寬口罩令的議題上，正反意見接近。

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當問及受訪者對立法規管止痛退燒藥物買賣的意見時，44%受訪者對此表示「應該」，表示「不應該」的佔31%，而表示「不知道／很難說／無意見」的則佔25%。

香港研究協會負責人促請特區政府，藉着防疫措施放寬及恢復與內地通關的契機，積極對外宣傳香港，加大招商引資引才的吸引力，推動香港經濟進一步復甦，從而改善市民生活質素。

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