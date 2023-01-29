同區租客入市做業主　原業主帳面僅微賺14萬　翠豐臺三房689萬售

中原地產林恩信表示，隨著防疫措施一再放寬，中港兩地落實通關，大市氣氛向好，買家紛紛加快入市。荃灣翠豐臺1座中層D室，實用面積532平方呎，三房間隔，享東南市景，去年11月放盤，叫價820萬元，本月降價至780萬元，經議價後，最終減至689萬元沽出，實用呎價12,951元。

林恩信指，買家為同區租客，鍾情該單位有裝修，座向東南外望開揚市景，加上戶型實用，買家原本計劃購入兩房自用，但見上述3房放盤價錢吸引，故考慮不久便拍板承接。原業主則於2017年5月以675萬元買入單位，持貨5年沽出，帳面獲利14萬元離場。

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