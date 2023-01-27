▲ 【環保股】碧瑤被爆3噸回收飲品盒未交喵坊 今認已轉售給第三方、稱溝通不足（圖為碧瑤主席吳永康）

近日有本地媒體指，碧瑤綠色 （01397） 在去年4月至12月從回收站「綠在觀塘」收集約3噸紙包飲品盒後未按承諾交往本地唯一認可的紙包飲品盒回收商「Mil Mill喵坊」（喵坊），碧瑤綠色周五（27日）發公告承認，已將有關紙包飲料盒轉售給第三方下游回收商，意味並非交予喵坊，同時未有正面回應上述回收紙包飲品是否運往內地。

據此前報道，環保署營運合約列明，所有「綠在區區」營辦團體須將收集到的回收物作簡單處理後，運送到署方認可的下游回收商妥善回收，就紙包飲品盒而言，喵坊是唯一認可下游回收商。

然而碧瑤綠色在最新公告稱，處理是次紙包飲料盒合法的途徑，可選擇包括讓本地循環再造商或下游回收商妥善處理，「經綜合商業因素考慮後，集團已將有關紙包飲料盒轉售給第三方下游回收商作妥善處理」。

碧瑤綠色未有交代該批紙包飲品去向，只稱有個別員工就以上安排未與「綠在觀塘」作適時溝通， 導致過程中出現誤解，「實有不足及可改善之處」。碧瑤稱，已責成有關員工，加強溝通並已迅速成立專責小組，強化員工培訓及優化與合作方的溝通機制，以避免同類事件再次發生。

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編輯：李哲毅