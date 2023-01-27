【百勝中國 9987】 百勝中國考慮宣派季度股息 下月8日董事會議決 股價一度高見500元

百勝中國（09987）考慮宣派及支付季度股息。倘董事會決定進行，宣派將於下月8日或前後以董事會決議案採納。消息刺激股價抽升，一度升至500元關口，最多升3.1%，收報494元，升1.9%，創52周高，成交額1.1億元。

同場加映﹕【孫子市法】 港股升勢如脫兔 眾板塊發新年財

大摩亦唱好百勝（美﹕YUMC）美股，指中國的快速重新開放使百勝於本季的波動性增加，預計去年第四季的同店銷售按年錄得下跌，低於去年第三季的趨勢及2019年水平。不過，該行預計，集團今年首季堂食人流將出現明顯復甦，直到今年第四季度將恢復正常，因此維持「增持」投資評級，目標價由66美元上調6.1%至70美元。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧