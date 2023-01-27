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【百勝中國 9987】 百勝中國考慮宣派季度股息 下月8日董事會議決 股價一度高見500元

股樓投資 20:30 2023/01/27

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百勝中國（09987）考慮宣派及支付季度股息。倘董事會決定進行，宣派將於下月8日或前後以董事會決議案採納。消息刺激股價抽升，一度升至500元關口，最多升3.1%，收報494元，升1.9%，創52周高，成交額1.1億元。

同場加映﹕【孫子市法】 港股升勢如脫兔 眾板塊發新年財

大摩亦唱好百勝（美﹕YUMC）美股，指中國的快速重新開放使百勝於本季的波動性增加，預計去年第四季的同店銷售按年錄得下跌，低於去年第三季的趨勢及2019年水平。不過，該行預計，集團今年首季堂食人流將出現明顯復甦，直到今年第四季度將恢復正常，因此維持「增持」投資評級，目標價由66美元上調6.1%至70美元。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁

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記者：郭秀慧

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大行報告 百勝中國（09987） 港股 目標價 純利 同店銷售

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