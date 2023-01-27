聚賢居高層三房蝕202萬沽　首置客見業主肯減價即入市

雖然樓市交投氣氛好轉，但二手市場仍錄大額成交。美聯物業楊宜貞表示，上環聚賢居為1座高層F室，實用面積631平方呎，三房間隔，擁市景及部分海景，日前以1,398萬元成交，實用呎價約22,155元。

資料顯示，原業主於2019年4月以約1,600萬元購入上述物業，持貨近4年，現帳面蝕約202萬元，物業期內貶值約13%。

楊宜貞透露，買家為首置客，睇樓多時，見上址鄰近商業核心區，加上單位肯減價放售，故踏入兔年即拍板入市。

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