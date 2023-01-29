鳳凰層靚景吸引外區客　碧海藍天兩房零議價1.8萬租出

香港置業黃銘傑表示，長沙灣碧海藍天交通配套齊全，吸引租客承租。其中碧海藍天6座鳳凰樓層單位，實用面積約510平方呎，屬2房間隔，向西南享海景。單位以約1.8萬元放租約2個月後獲外區客接洽，雙方零議價以約1.8萬元租出，折合實用呎租約35.3元。據了解，新租客心儀單位位於高層兼享靚景，故睇樓2次後即拍板承租。

資料顯示，業主在2009年6月以約347.5萬元購入上述物業，若以現時的租金水平計算，業主可享回報約6.2厘。

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