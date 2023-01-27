愈派愈豪? 渣打客戶派發大面額利是比例上升 近6成派港幣200元或以上利是

農曆新年假期剛過，相信今年大家跟親友見面的機會比過去數年多。據渣打銀行的數據，今年農曆新年，無論是以傳統形式，或是e-利是方式，更多渣打客戶派發大面額的利是。



【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行部零售網絡主管羅倩兒表示﹕「今年節日氣氛濃厚，新年假期前到分行換領新鈔的人流比去年有所增加，當中兌換港幣100元新鈔的數量比去年同期增加超過一倍。隨著電子支付愈趨普及，在農曆新年首五日期間，透過渣打SC Pay『轉數快』派發的e-利是，近6成為港幣200元或以上，較去年同期有所增加，反映在取消各項防疫措施的推動下，經濟活動轉趨活躍，市民對今年前景充滿希望。」

▲ 渣打香港區個人、私人及中小企業銀行部零售網絡主管羅倩兒以SC Pay「轉數快」向同事派發e-利是，既方便又環保

27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

渣打香港今年推出了12款新年貼圖，並配上有趣好玩的賀詞，深受客戶歡迎，當中以「盤滿缽滿」及「利利是是」，「食極唔肥」獲得最多客戶的使用。



麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍