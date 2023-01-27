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愈派愈豪? 渣打客戶派發大面額利是比例上升 近6成派港幣200元或以上利是

理財智慧 20:17 2023/01/27

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農曆新年假期剛過，相信今年大家跟親友見面的機會比過去數年多。據渣打銀行的數據，今年農曆新年，無論是以傳統形式，或是e-利是方式，更多渣打客戶派發大面額的利是。
 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行部零售網絡主管羅倩兒表示﹕「今年節日氣氛濃厚，新年假期前到分行換領新鈔的人流比去年有所增加，當中兌換港幣100元新鈔的數量比去年同期增加超過一倍。隨著電子支付愈趨普及，在農曆新年首五日期間，透過渣打SC Pay『轉數快』派發的e-利是，近6成為港幣200元或以上，較去年同期有所增加，反映在取消各項防疫措施的推動下，經濟活動轉趨活躍，市民對今年前景充滿希望。」

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行部零售網絡主管羅倩兒以SC Pay「轉數快」向同事派發e-利是，既方便又環保

 

27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高，詳見【下一頁

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渣打香港今年推出了12款新年貼圖，並配上有趣好玩的賀詞，深受客戶歡迎，當中以「盤滿缽滿」及「利利是是」，「食極唔肥」獲得最多客戶的使用。
 
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責任編輯：陳詠妍

 

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