【夢想本應翱翔@iM網欄】創業不是向錢看　在學時創辦AI將廣東話轉書面字幕

創業不是以賺個盆滿缽滿為前提，幫助用家解決痛點才是最重要。今期，我向大家分享一個在大學三年級便開始創業的團隊故事。該公司其中一項產品，是透過自然語言處理的AI，快速給影片配上地道的廣東話字幕。其中一名創辦人黃偉俊（Kevin）認為，創業就是要挑戰自己能力極限，提升用家處事效率。

AI是未來大趨勢 未來開發小眾語言

Kevin於2017年就讀香港大學工商管理三年級時，與另外兩名同學創立Datax公司。他說：「當時已洞悉AI是未來大趨勢，便構思為不同公司或企業處理data labeling（數據標籤），亦為不同公司提供AI解決方案。」

Kevin指出，公司業務有三部分，第一個亦是最主要的部分，是專為香港客戶而設，名為「Subanana」的語音識別轉寫服務，為視頻提供廣東話字稿或字幕。「Subanana名字來自同事希望以香蕉作標誌，另取subtitle（字幕）中的『sub』而成。中文名為『字幕𠹌』，『𠹌』意謂極拿手或強項。事實上，我們所做的字幕與廣東話有關，便以『𠹌』字為名。」

為何選擇以廣東話字幕作「起步」？Kevin解釋，坊間缺乏能夠將廣東話轉寫成書面語的AI，即使有的也需要兩個步驟，才能轉寫為書面語；同時，香港也沒有字幕工具。他指出，「可能是廣東話轉寫書面語的市場相對狹窄，其他公司認為沒有投資價值。所以，我們在沒有競爭對手的情況下，隨即受到市場歡迎。現時公司正計劃開發較小眾的語言，幫助沒有太多AI支援的地區。」

他續道，該公司第二個服務是為不同企業收集手寫字本，轉變成數碼化的可用數據，藉以簡化其工作量；第三個則較為特別，是協助政府部門及物業管理公司探測鼠患。他解釋：「因為我們擁有一台熱能攝像機，再配以AI分析技術，可以識別和監察老鼠的活動範圍及活躍程度，協助機構在多處鼠患黑點，放置殺鼠劑及捕鼠器。」

團隊創辦人「有入有出」 初心是為用家解決問題

創業至今發展尚算順利，不過Kevin坦言，團隊的創辦人於這數年間亦「有入有出」。他解釋：「有創辦人認為創業並非他的志向，他只希望找到一份收入穩定的工作，遇到不錯的工作待遇時，便退出團隊投身職場。」

然而，Kevin 的創業路並沒有因為有創辦人退出，或者受到朋友的善意勸阻而卻步。相反，在家人全力支持下，令他更肯定自己的選擇，「創業讓我學懂很多事情，我亦樂意面對當中帶來的挑戰，難以形容當中獲得的成功感和滿足感。如果去打工，我相信不會有這種感覺。」

Kevin特別強調，收到用家的滿意反饋時，即為他注入強心針。「當『字幕𠹌』推出最新版本，用家興奮指：『不用再為配字幕而熬夜，可提早發佈新視頻了！』這些正面的反饋肯定了其功能，激勵我研發更多產品，幫助用家解決問題及不斷改善用戶體驗。這亦是我創業的初心。」

Kevin肯定說，創作產品絕對不是為求賺個盆滿缽滿，這只是「副產品」。「只要產品滿足用家需求，獲市場認同，客戶成功，我們就會成功。」他續指，自己跟公司的20名員工一樣，都是擁有強烈的使命感和熱誠，追求的是如何為客戶做到最好的產品。

有創業心便應放膽試

對於有心創業的年輕人，Kevin有這樣的忠告，「無論是否仍在求學階段，還是已投身職場，若有創業心，便應放膽嘗試。如何才算是創業成功？這根本沒有標準答案，因為每個人所追求的東西都不同，只要多加思考，一定可找到人生意義及方向。」他不認為創業成功僅是創造財富 , 「或者要獲得大量融資再將公司上市甚至透過產品去發大財的話，我就不敢苟同了。」

筆者完全同意Kevin對創業不應只為賺錢的看法，事實上，如果創業目的純粹向錢看，公司發展方向便是「以錢為本」。一個沒有服務社會、改善人類福祉的創業初心，極可能是「假、大、空」的產品。

事實證明，很多舉世知名的創業成功個案，其產品都是希望提升人類生活質素，或令人更健康、更長壽。當然，產品大受歡迎，創辦人必然賺錢，但這並不是創業的「終點站」，而是「中途站」。創辦人若能將資金好好利用，繼續研發更多與時並進的優質產品，令全球受惠，這才是創業的根本目的。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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