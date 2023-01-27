  • 13°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國經濟】英財相侯俊偉：減稅須待通脹降低　否認英國衰落說法

宏觀解讀 19:16 2023/01/27

分享：

分享：

【英國經濟】英財相侯俊偉：減稅須待通脹降低　否認英國衰落說法

英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）周五（27日）在倫敦市中心發表演講，闡述英國政府計劃如何促進經濟增長，侯俊偉也在演講反駁英國衰退的說法，並承諾會利用「脫歐自由」來促進英國的增長和生產力。

侯俊偉為不即時減稅辯護，認為目前降低通脹更加重要。侯俊偉說：「目前最好減稅措施是降低通貨膨脹」，只有當政府提供經濟和金融穩定性時，個人和企業才會承擔風險，但稱政府會在時機成熟時考慮減稅。

英國要推改革吸更多人重返工作

侯俊偉表示，英國政府促進經濟增長計劃會基於企業、教育、就業等。侯俊偉說，總就業人數比疫情前減少近30萬人，大約五分之一的適齡工作成年人處於非就業狀態，涉約660萬人，故英國要推出改革計劃，讓更多人重返工作崗位。

英國銳意發展創新產業，侯俊偉稱，希望將英國變成下一個矽谷，冀全球科技企業家、生命科學創新者及綠色科技公司會來到英國，他說：「英國政府將全力支持」。

侯俊偉：英國需要樂觀情緒

侯俊偉提到，有關英國衰落的說法屬錯誤，「過去是錯的，今天也是錯的」。他說，左翼和右翼的專欄作家一直在談論英國正在經歷一場「生存危機」和「在邊緣搖搖欲墜，我們只能希望事情不會變得更糟」。侯俊偉表示，為了實現繁榮增長的計劃，英國將需要「目前相當短缺的樂觀情緒」。

相關文章：

【英國通脹】英國12月CPI按年升幅回落至10.5%符預期　核心CPI略高於預期

【英國樓市】專家指高利率抑制購房意欲　料英國樓價今年跌10%

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 財政政策 經濟 脫歐 就業人數 英國 倫敦 通脹 金融
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【零售業績】H&M第四季由盈轉虧　受累俄烏戰爭

下一篇文章

【新股IPO】stripe據報與高盛及摩通研究上市計劃　或2024年底前上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌44點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌44點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【港股市況】商湯大升近2成　碧桂園升逾6%　北水回歸前恒指再升122點（不斷更新）
【港股市況】商湯大升近2成　碧桂園升逾6%　北水回歸前恒指再升122點（不斷更新）
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【Morning精點】朱千雪丈夫3200萬首置購跑馬地豪宅　新春金多寶頭獎獎金加碼9,240萬有人中獎
【Morning精點】朱千雪丈夫3200萬首置購跑馬地豪宅　新春金多寶頭獎獎金加碼9,240萬有人中獎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款