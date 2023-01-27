▲ 【英國經濟】英財相侯俊偉：減稅須待通脹降低 否認英國衰落說法

英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）周五（27日）在倫敦市中心發表演講，闡述英國政府計劃如何促進經濟增長，侯俊偉也在演講反駁英國衰退的說法，並承諾會利用「脫歐自由」來促進英國的增長和生產力。

侯俊偉為不即時減稅辯護，認為目前降低通脹更加重要。侯俊偉說：「目前最好減稅措施是降低通貨膨脹」，只有當政府提供經濟和金融穩定性時，個人和企業才會承擔風險，但稱政府會在時機成熟時考慮減稅。

英國要推改革吸更多人重返工作

侯俊偉表示，英國政府促進經濟增長計劃會基於企業、教育、就業等。侯俊偉說，總就業人數比疫情前減少近30萬人，大約五分之一的適齡工作成年人處於非就業狀態，涉約660萬人，故英國要推出改革計劃，讓更多人重返工作崗位。

英國銳意發展創新產業，侯俊偉稱，希望將英國變成下一個矽谷，冀全球科技企業家、生命科學創新者及綠色科技公司會來到英國，他說：「英國政府將全力支持」。

侯俊偉：英國需要樂觀情緒

侯俊偉提到，有關英國衰落的說法屬錯誤，「過去是錯的，今天也是錯的」。他說，左翼和右翼的專欄作家一直在談論英國正在經歷一場「生存危機」和「在邊緣搖搖欲墜，我們只能希望事情不會變得更糟」。侯俊偉表示，為了實現繁榮增長的計劃，英國將需要「目前相當短缺的樂觀情緒」。

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編輯：李哲毅