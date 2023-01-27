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睇樓超過一年　怕遲買會貴　即花780萬購美孚新邨三房戶

股樓投資 20:14 2023/01/27

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踏入兔年，不少買家怕遲買會貴，所以加快入市。中原地產馮健平說，美孚新邨4期百老匯街91號低層C室，實用面積716平方呎，三房間隔，擁大露台，望內園景，最初開價800萬元，議價後以780萬元易手，實用呎約10,894元。 

馮健平透露，新買家為同區客，睇樓超過一年，一直舉棋不定，見近日樓價喘定，恐遲買會貴，決定加快入市，終購入上址自用。他續說，美孚新邨本月暫錄約29宗成交，與上月同期相若，平均實用呎價徘徊於11,017元水平。 

據了解，原業主於2008年1月以約360萬元購入上址，持貨剛剛15年，現賬面獲利420萬元離場，物業期內升值逾1.1倍。 

延伸閱讀 【有相睇】不甘被欺壓　新葵芳花園兩房業主封盤不賣　上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

美孚新邨 中原地產 二手市場 私人屋苑

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