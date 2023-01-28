【無人機應用】無人機安裝紅外線鏡頭　捕捉海龜生蛋

▲ 泰國利用無人機及紅外線鏡頭，成功拍攝到梭皮海龜產卵

梭皮海龜（Leatherback sea turtle）因棲息地減少及海洋污染等原因，被列入國際自然保護聯盟（IUCN）的易危物種紅色名單中。為觀察並保育這類易危物種，泰國海洋保育官員在1月上旬在無人機上安裝紅外線鏡頭，成功捕捉到梭皮海龜在岸邊產卵的珍貴鏡頭。

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據泰國海洋及海岸資源部（DMCR）稱，無人機配合紅外線熱成像拍攝技術，可更有效觀察梭皮海龜的生產情況，獲得更多相關訊息。發言人解釋，由於梭皮海龜於夜間產卵，裝置上的感應器可在黑暗中檢測到動物體溫，以及周圍環境的熱溫差情況。如使用傳統的人力巡邏，不但巡邏人員飽受勞累之苦，梭皮海龜也因受噪音及手電筒產生的光線滋擾而影響產卵。

泰國海洋保育官員成功配合無人機與熱成像技術，再一次證明科技發展有助環境保護及生物保育。

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責任編輯：莫悠悠

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