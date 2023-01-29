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【串流平台】美國串流媒體播放量增27%　《怪奇物語》成2022年收視最高節目

14:00 2023/01/29

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Netflix、Disney＋等串流媒體近年取代電視、電影成為人們娛樂新常態。有調查指，去年美國串流媒體播放時數創歷史新高。Netflix憑藉《怪奇物語（Stranger Things）》 、《星期三（Wednesday）》等，成為眾多節目排行榜的大贏家。

【串流平台】愛奇藝應版權方要求　禁HDMI輸出播放惹爭議

國際資訊和市場測量公司尼爾森（Nielsen）26日公布的新數據指，2022年美國觀眾在各種串流平台上合計觀看時數，相當於1,940萬年。記錄創新高之餘，觀看時數比去年更增長27%。

在尼爾森總串流媒體節目排行榜的前15名中，來自Netflix的節目佔了11席；在串流原創節目排行榜中，更是包攬了13席。未播出已成為網民熱話的科幻劇集《怪奇物語》，均在這兩個排行榜排名第一。單是去年該劇集4季的觀看時長，便多達520億分鐘。

同樣被受追棒的劇集《黑錢勝地（Ozark）》系列，以313億分鐘的觀看時數，在原創排行榜中排名第二，總排名第4。目前一共只有8集的《星期三》，則以186億分鐘，在串流媒體原創節目中排名第三，總排名第12位。

【童年回憶】 需求下跌　Panasonic下月停產燒錄用藍光光碟

【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用

責任編輯：殷凱怡

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