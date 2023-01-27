  • 13°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長假外遊】本港新春期間出境外遊人次達45萬 較去年同期升近50倍

理財智慧 19:31 2023/01/27

分享：

分享：

 內地與本港免檢疫通關以來首個農曆新年長假期結束，根據入境處數字顯示，由年三十至大年初四（21至25日），單單5日本港就已經錄得960,475人次出入境，其中出境外遊的港人共453,195人次，佔總出境人次的大約84%，而訪港旅客則115,609人次，兩者分別較去年升近50倍及281倍。

【換身份證】 智能身份證換證期延後至3月3日 換證唔好再拖！【下一頁

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

而港人外遊高峰為年三十，當晚出境人流當中，港人佔近91%，入境處錄得逾10萬人次出境共120,042人次出境，當日最多人經落馬洲支線管制站離境，其次是機場。而內地訪港旅客入境高峰是年初三，共有1萬6千多人次到港，當日最多人經高鐵西九龍口岸入境。

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進

對比去年紀錄，由年廿九至大年初四（1月31日至2月4日），5日總出入境人數只有12,744人次，而出境外遊港人有8,918，訪港旅客更少至410人，當中內地旅客及其他旅客分佔287及123人次。

【消費優惠】7-Eleven 推甜蜜限定 Sanrio characters「Love² 雙層杯」迎接情人節【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日

開啟hket App，閱讀全文
農曆新年 機場 九龍 落馬洲 口岸 入境處 經濟

上一篇文章

睇樓超過一年　怕遲買會貴　即花780萬購美孚新邨三房戶

下一篇文章

【iM話理知】收利是學管錢心法 親子理財從小規劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款