【長假外遊】本港新春期間出境外遊人次達45萬 較去年同期升近50倍

內地與本港免檢疫通關以來首個農曆新年長假期結束，根據入境處數字顯示，由年三十至大年初四（21至25日），單單5日本港就已經錄得960,475人次出入境，其中出境外遊的港人共453,195人次，佔總出境人次的大約84%，而訪港旅客則115,609人次，兩者分別較去年升近50倍及281倍。

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而港人外遊高峰為年三十，當晚出境人流當中，港人佔近91%，入境處錄得逾10萬人次出境共120,042人次出境，當日最多人經落馬洲支線管制站離境，其次是機場。而內地訪港旅客入境高峰是年初三，共有1萬6千多人次到港，當日最多人經高鐵西九龍口岸入境。

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對比去年紀錄，由年廿九至大年初四（1月31日至2月4日），5日總出入境人數只有12,744人次，而出境外遊港人有8,918，訪港旅客更少至410人，當中內地旅客及其他旅客分佔287及123人次。

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撰文：鄭日