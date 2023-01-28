45歲億萬富豪年花1560萬 盼逆轉生理年齡至18歲

不少人注重健康追求長壽，會改變飲食習慣及定期運動。外國一名45歲的億萬富豪不惜一年花費200萬美元（約1,560萬港元）啟動抗衰老的計劃，目標是逆轉其生理年齡至18歲。

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45歲富豪約翰遜（Bryan Johnson）為軟件企業家，他與30多名專家展開一項名為「藍圖計劃」（Project Blueprint）的醫療項目希望對抗衰老。

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約翰遜指NBA球星勒邦占士（ LeBron James）每年花費150萬美元（約1,170萬港元）保養身體，而他展開的計劃花費更多，大部分資金用於開發新測量儀器和研究。

醫療團隊會測量約翰遜身體所有70個器官的數據，並透過制定飲食及健身方案，最大限度逆轉每個器官的量化生理年齡。

約翰遜每日早上5點要服用20多種補充劑，包括茄紅素、薑黃、鋅及對腦部有益的小劑量鋰。他是素食主義者，每日飲食的卡路里攝取上限為1,977卡路里。

他每天都會健身，每周有3次高強度鍛煉，也會每月做血液檢查、磁力共振和結腸鏡檢查。

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醫生的測試結果顯示，約翰遜現時的心臟和皮膚生理年齡，分別為37歲和28歲，而肺活量相等於18歲少年。

約翰遜自2021年開始努力抗衰老，聲稱目前已逆轉生理年齡約5.1歲。他坦言計劃看似很極端，但他努力證明墮落和損害自己的身體其實並非無可避免。

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責任編輯：鄭錦玲