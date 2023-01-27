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【零售業績】H&M第四季由盈轉虧　受累俄烏戰爭

股市 19:39 2023/01/27

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【零售業績】H&M第四季由盈轉虧　受累俄烏戰爭

全球第二大時裝零售商H&M公布2022年9月至11月底第四財季業績，銷售額按年增10%至624.3億瑞典克朗；經營利潤8.2億瑞典克朗，按年大跌87%，遠低市場預期36.7億瑞典克朗。虧損8.64億瑞典克朗，由盈轉虧。每股派6.5瑞典克朗，與去年相若，符合市場預期。

H&M料2024年經營利潤率將為雙位數

H&M行政總裁Helena Helmersson解釋，第四季利潤較低受外部負面因素影響，如俄烏引致經營利潤損失及部分一次性成本，種種負面因素合共涉約50億瑞典克朗損失。H&M並無將成本轉嫁予客戶，經營利潤率從2021年同期11%跌至1.3%，預計2024年能實現雙位數經營利潤率；銷售額每年將增10%至15%，2030年銷售額將較2021年翻倍。H&M於去年9月發起一向每年削減20億瑞典克朗成本，預計效果將於下半年顯現，去年11月已計劃裁員1500人，重組費用涉8億瑞典克朗。

以地區劃分，北歐銷售按年跌2%至52億瑞典克朗；西歐增7%至201.3億瑞典克朗；東歐增8%至68.2億瑞典克朗；南歐增8%至80.7瑞典克朗；美洲增23%至143.9億瑞典克朗；亞洲、太平洋及非洲地區共增8%至78.3億瑞典克朗。

H&M集團分店按年淨減336家

截至11月底，H&M集團8個品牌全球共有4465間分店，按年淨減336家，其中3947家為H&M品牌，按年少295家，實體店遍於全球共78個國家。

H&M早前計劃裁員，可瀏覽【下一頁】

H&M已於去年6月至11月期間進行30億瑞典克朗回購計劃，未來回購計劃將取消並於今年大會通過有關議案。

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