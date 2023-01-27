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【INTC】英特爾由盈轉虧 收入按年跌31.7% 預本季仍會出現虧損 股價下跌1成

環球政經 18:28 2023/01/27

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英特爾（Intel）（INTC）公司周四（27日）公佈業績，去年第四季收入140億美元，按年跌31.7%，低於預期的144.5億美元；虧損6.6億元，由盈轉虧。經調整後純利4億美元，按年跌逾9成，相當於每股賺10美仙，低於市場預期的20美仙。

【買樓好選擇】400萬資金 買300呎以上自住 網民推介大圍金獅花園同官塘順緻苑？【下一頁

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首席執行官基辛格Pat Gelsinger承認，第四季業績和第一季預期都低於它們對自己的期望。Intel亦預計本季度將出現虧損，料收入達105億至115億美元，低於市場預期的139.3億美元。料每股虧損0.8美元，經調整每股虧損0.15美元。它們重申中期目標是51-53%的毛利率，長期目標是54-58%，但市場認為Intel難以回到60%的利潤率。

股價在盤後交易中下跌了10%，報27.1美元。

 

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責任編輯：張瑋婷

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