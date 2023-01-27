【港元定期存款】港元定存1年最高4.65厘 恒生罕有連續兩周劈息

▲ 恒生連續兩周狠削港元定存息。

福兔年首個交易周，雖然只得兩個交易天，但全周仍多達12間銀行搶乘劈息快車，單以今天（1月27日）計已有6間大小行出招，包括恒生（00011）狠削特選客戶以新資金開立的3個月及半年期0.4厘，又勁減指定理財戶同存期年息，兩者皆失守4厘關。花旗調低半年期0.45厘至3.15厘，又下降1年期0.25厘至3.51厘。

去年「瘋狂搶錢猛加息」的富邦，也接連兩周大幅降息，今天把1年期大劈0.5厘至4.1厘。大眾銀行削低3個月及半年0.1厘，3個月的新息率為3.5厘、半年是3.9厘。招商永隆減半年及9個月0.15厘至險守4厘，1年略減0.05厘至4.15厘。集友下調98天年息0.2厘、至3.9厘；削188天0.15厘、至4.25厘；降288天0.1厘、至4.2厘。

此外，昨天共有6行降息，包括︰素來打高息牌的大眾財務，連續兩周全面降低息率；建行亞洲撤4厘息，目前最高只是3個月、半年及1年的3.65厘；星展下調1年期0.1厘，新息率報4.2厘，跟半年期看齊；交銀香港削3個月及半年息，尚幸1年期仍險守4厘；信銀國際微降3個月年息0.05厘、至險守4厘；創興更削短中長息。

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●大新、PAOB逆市加息 南商推特別存期優惠 惟5厘絕迹

幸而吉兔年仍有兩行逆市加息，大新（02356）提高4個月或以上年息0.2厘，現時最高息是半年及1年齊報3.6厘。平安壹賬通（PAOB）調升3個月及5個月年息0.2厘，3個月現為4.2厘，5個月報4.4厘。反觀，南商新推特別存期優惠，但5厘超高息已絕迹，最高只是13個月年息4.48厘。

專家預期，定存息的劈息浪陸續有來，畢竟業界在現市況致力提高非利息收入，尤其是港股已由熊轉牛，銀行寄望散戶轉吼利潤較高的投資理財產品，例如買基金、保險或股票掛鈎產品等，而非把閒資鎖死在定存。況且，年關已過，拆息進一步走低，1個月拆息已於歲晚前失守3厘大關，經歷5連跌後，現僅報2.93厘，定存息難免跟減。

●劈息續來高息榜執位 大眾財務1年4.65厘險守一哥

本周總共有14間業界調整存息，當中11減兩加，難怪高息榜再有大執位，主因是「財仔」及富邦連續兩周劈息，令恒生（00011）變相得益。先說1年期，大眾財務縱減0.2厘、至4.65厘，仍險守一哥寶座，險勝南商的4.6厘。集友及大眾銀行以4.4厘穩守季軍。富邦及創興因減息而跌出三甲榜。

至於半年期，恒生力守4.68厘而鮮有晉級榜首，大眾財務削0.2厘、至4.5厘，降級至第2，跟南商齊列亞軍；東亞（00023）以4.4厘重返季軍。

●冠絕全城高息王 中銀擬下月推7天年息18厘 跑贏恒生

3個月年息仍以花旗的4.88厘稱冠，緊接其後是恒生的4.68厘、以及大眾財務的4.3厘。至於冠絕全城的高息王，是中銀將於2月10日推的7天期年息享18厘，跑贏恒生同期的10.9厘。

展望後市，全球緊盯下周四（2月2日）美國聯儲局議息，縱使市料屆時或只加0.25厘；但花旗仍維持加半厘預測。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料今年聯儲局仍加3次息、累加1厘，包括2月或加50點子，3月和5月再分別加25點子，令利率最終水平可能達至5.25厘到5.5厘。

廖嘉豪補充，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到今年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。而美滙指數3個月內預測為106.66，未來6個月到1年預測為96.87，兩年長期目標為96.61。

另方面，比拼4大行的短中長息，恒生罕有優待3個月及半年的現有資金、卻連續兩周狠削新錢的特惠息，市料為免客戶流失，以及降低吸新錢的成本壓力。恒生回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。

先說3個月期，恒生只維持特選客戶網上續期3個月定存享4.68厘，1月27日卻勁減特選客戶以新資金開立的年息0.4厘、新息率僅3.7厘；又大幅調低指定理財戶0.41厘至3.59厘。滙豐已於1月20日減0.3厘至3.7厘，中銀香港是3.7厘；渣打香港（02888）更早於1月18日減0.2厘至3.4厘，且只供中小企客戶。

半年期方面，同樣恒生保持特選客續期定存4.68厘，1月27日卻大減特選客戶斥新資金敍造的年息0.4厘、至3.9厘；又驟減指定理財戶0.31厘、至3.89厘。滙豐於1月20日下調0.2厘至險守4厘，渣打於1月18日減0.3厘至3.9厘，息率跟中銀一樣。

論及長息，滙豐於1月16日減0.1厘至4.2厘；恒生於1月17日減0.2厘至4.1厘，息率跟中銀相同，渣打於1月18日削0.2厘至險守4厘關。

●推薦好友開戶 富融送6厘加息券

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，1個月期以平保（02318）旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。3個月也以PAOB的4.2厘奪冠。半年期是TOM集團（02383）有份的虛銀、滙立（WeLaB Bank）的3.8厘稱冠；9個月也是滙立的3.9厘領先。1年期是滙立的4.1厘居首，跑贏小米（01810）牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.8厘，亦拋離工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）牽頭的虛銀、富融（Fusion Bank）的3.5厘；以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。兩年期以中銀香港（02388）、怡和系及京東數科參股的虛銀、livibank的4.2厘領先。

順帶一提，富融向推薦好友開戶獲6厘加息券，但暫未悉是否像過往只適用於1個月短存。

盡管港銀持續近1個月的劈息潮，但以1年定存的高息王仍有4.65厘，較去年底最高有5.1厘為低；可是，仍跑贏樓價，因去年官方樓價指數急挫近16%，結束過往13年的升浪。

●虎年煞科周18行減息 龍頭發鈔行本月3度降息

事實上，回顧肖虎年的煞科周，上周竟多達18間大小銀行爭相減息，再破自去年第四季以來全周最多減息的紀錄。單以年廿九（1月20日）計，已有7間大小行追趕虎年減息尾班車，為過去3個月以來單日最噓冚，包括滙豐（HSBC）、渣打香港（02888）及恒生等大行；而龍頭發鈔行自本月至今已罕有3度降息。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



