【三星用戶喜訊】整合流動支付及身份管理服務　港版Samsung Wallet下周一登場

三星（Samsung）自去年6月，推出全新電子錢包應用程式「Samsung Wallet」後，相關平台已於韓國、中國等21個市場推出。等了半年，支援香港地區的Samsung Wallet，亦終於宣布會在下周一（30日）登場。

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三星香港今（27日）宣布，整合了Samsung Pay、Samsung Pass、Smart Octopus等一系列功能的Samsung Wallet，即將於1月30日起於香港推出。相關平台由Samsung Knox提供安全保護，確保用戶隱私受到嚴密保護。

屆時Android 9 Pie或更高版本的Galaxy手機用戶，可以透過軟件更新啟用Samsung Wallet。如用戶不接受更新，則須於1月29日前在Galaxy Store設置中，將自動更新應用程式選項設置為「從不」。

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責任編輯：殷凱怡

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