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【科技一周回顧】兔年12生肖WhatsApp秘笈　特朗普回歸Meta旗下社交平台

科技 19:00 2023/01/27

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【兔年注意事項】12生肖WhatsApp秘笈　避免溝通地雷兼增強運勢？

正式踏入2023兔年（癸卯年），想迎接好運與新氣象，原來用WhatsApp都做到！WhatsApp日前就邀請堪輿學家Caca，講解十二生肖兔年運程，以及如何善用WhatsApp各種功能增進人際關係，避免溝通上的地雷位。

>>>【新年影相App】兔年拜年必備！　新春相框、祝福語及貼圖一應俱全

>>>【電子利是】隔空送上新年祝福！　一文看清各大支付平台電子利是獎賞優惠

2/【特朗普歸來】Meta宣布　解禁特朗普Facebook及Instagram帳戶

前美國總統特朗普（Donald Trump）因在2021年美國國會山莊騷亂期間，被指涉在社交媒體發布煽動暴力內容，而遭多個社交媒體封鎖帳戶，當中包括Meta旗下的Facebook（fb）和Instagram（IG）。特朗普帳戶被停用2年後，Meta 26日宣布，未來數周內將重新恢復特朗普帳號。

3/【強大AI】AI聊天機械人ChatGPT　通過MBA及美國法學院考試

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT去年橫空出世，可以跟人類用聊天方式溝通完成許多任務，包括寫詩寫文、生成程式碼等。有見及此，學者們紛紛測試ChatGPT的能力界限，讓ChatGPT挑戰不同的考試，包括美國頂尖學府賓夕法尼亞大學沃頓商學院（Wharton）的工商管理碩士（MBA）核心課程期末考試，以及美國法學院的考試等。

>>>【AI爭議】ChatGPT太強大　亞馬遜警告員工勿分享機密

4/【微軟死機】微軟公布死機原因　否認受網絡攻擊

微軟（Microsoft）雲端平台Azure、團隊協作平台Teams及電郵服務Outlook等多項服務，25日一度發生故障，全球過百萬用戶受影響。微軟強調，是次服務中斷問題並非由網絡攻擊造成，而是由於其廣域網路（WAN）更改了配置，出現錯誤所致。

責任編輯：曾曉汶

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