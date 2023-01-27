東京CPI年增4.3% 創下42年來新高 首相岸田下月提名新日本央行領導人

日本東京1月核心消費物價指數（CPI）年增4.3%，大幅超出去年12月修正後的3.9%，創下42年新高。日本首相岸田文雄周五（27日）表示，不能排除重新出現通貨緊縮的可能性，因為日本國內需求仍然疲軟。

CPI高於市場預期的4.2%，亦高於日本央行增長目標的2%。根據日本央行，日本12月份生產者價格指數(PPI)年率達10.2%，高於預期9.5%和上個月的9.7%。

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日本央行（BOJ）上個月決定允許10年期債券收益率在略高於或低於零的範圍內移動，市場推測是為逐步退出其超級寬鬆的政策做準備。

岸田認為這是一種操作上的調整，以平滑地增強貨幣寬鬆政策的影響。

岸田又指，政府和日本央行已經同意密切合作，以實現經濟增長，同時提高結構性工資，可持續、穩定地實現通脹目標。他表示，在現任黑田東彥的第二個五年任期於4月8日到期之前，會考慮經濟實況後，在下個月提名下任日本央行領導人。

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責任編輯：張瑋婷