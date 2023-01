英傳奇搖滾樂手籲「畀機會工黨」 親保守黨女主持一臉尷尬（有片）

英國保守黨執政超過12年,近年來表現愈發激起當地民眾不滿。自稱長年保守黨支持者的英國傳奇搖滾樂手Rod Stewart近日突然打電話去直播節目,力數保守黨無能,更公開呼籲讓工黨有機會執政,讓在場的親保守黨女主持聽得「一臉尷尬」。

年屆78的Rod Stewart周四(26日)致電天空電視台直播節目,大罵保守黨執政無能。他指在英國生活多年,從未見過國民保健服務(NHS)的護士如此令人心碎,直斥保守黨應該下台,讓工黨上台試試。

Rod Stewart稱周三(25日)前往一間無客私人診所查詢,是否有空位做健康檢查,竟被告知太多人因為無法檢查而生命垂危。他隨後提出免費讓10至20名民眾接受健康檢查,並呼籲有能力者加入,表明只希望「做返D好事」。

同場的女主持Sarah-Jane Mee立場親保守黨,聽見Rod Stewart力數執政黨不是,縱有說話想反駁,硬是被對方氣勢駁回,只能露出尷尬神情。

"There are people dying because they cannot get scans."



Singer @RodStewart offers to fund scans for a number of patients stuck on long NHS waiting lists, after recently attending a private clinic which was "empty".#NHSinCrisis: https://t.co/w55c3Wj7xf



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/5JTHQViw8y