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英傳奇搖滾樂手籲「畀機會工黨」 親保守黨女主持一臉尷尬（有片）

環球社會熱點 18:05 2023/01/27

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英國保守黨執政超過12年，近年來表現愈發激起當地民眾不滿。自稱長年保守黨支持者的英國傳奇搖滾樂手Rod Stewart近日突然打電話去直播節目，力數保守黨無能，更公開呼籲讓工黨有機會執政，讓在場的親保守黨女主持聽得「一臉尷尬」。

【英國王室】威廉凱特驚喜到訪食物銀行 義工事前一個鐘先知 【下一頁】

年屆78的Rod Stewart周四（26日）致電天空電視台直播節目，大罵保守黨執政無能。他指在英國生活多年，從未見過國民保健服務（NHS）的護士如此令人心碎，直斥保守黨應該下台，讓工黨上台試試。

Rod Stewart稱周三（25日）前往一間無客私人診所查詢，是否有空位做健康檢查，竟被告知太多人因為無法檢查而生命垂危。他隨後提出免費讓10至20名民眾接受健康檢查，並呼籲有能力者加入，表明只希望「做返D好事」。

同場的女主持Sarah-Jane Mee立場親保守黨，聽見Rod Stewart力數執政黨不是，縱有說話想反駁，硬是被對方氣勢駁回，只能露出尷尬神情。

英財相推動經濟增長 盼10年内釋放千億英鎊私人投資 【下一頁】

護士工會皇家護理學院（Royal College of Nursing）去年起因不滿薪酬調整幅度及待遇，發起成立超過100年以來首次全國罷工。

最新民調顯示，工黨現時在支持度仍然維持明顯優勢。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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