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【券商點睇】去年下半年EBIT同比受累下跌 國泰航空貨運業務具不確定性

股樓投資 17:33 2023/01/27

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美銀證券指出，即使市場對內地及香港通關的樂觀情緒正在增強，但認為市場忽略了國泰航空（00293）貨運業務的不確定性，而公司整體去年下半年息稅前利潤（EBIT）同比下跌是受到貨運拖累的第一個跡象。該行重申其「跑輸大市」評級，目標價由6.9元下調至6.5元。國泰周五（27日）收市報8.11元，跌2.1%。



【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

 

該行將去年業績預測下調至虧損40億元，以反映去年表現遜於指引，但對2023至2024年預測大致維持不變，主要是股權回報率恢復到4%至5%，以及疲軟的貨運表現被客運復甦所抵銷。
 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
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美銀證券亦表示，隨著貨運疲軟、以及供應正常化，預計對公司今年EBIT壓力更大。

 

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 目標價 國泰航空（00293）

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