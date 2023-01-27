【券商點睇】去年下半年EBIT同比受累下跌 國泰航空貨運業務具不確定性

美銀證券指出，即使市場對內地及香港通關的樂觀情緒正在增強，但認為市場忽略了國泰航空（00293）貨運業務的不確定性，而公司整體去年下半年 息稅前利潤（ EBIT）同比下跌是受到貨運拖累的第一個跡象。該行重申其「跑輸大市」評級，目標價由6.9元下調至6.5元。 國泰周五（27日）收市報8.11元，跌2.1%。





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該行將去年業績預測下調至虧損40億元，以反映去年表現遜於指引，但對2023至2024年預測大致維持不變，主要是股權回報率恢復到4%至5%，以及疲軟的貨運表現被客運復甦所抵銷。



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美銀證券亦表示，隨著貨運疲軟、以及供應正常化，預計對公司今年EBIT壓力更大。

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撰文：鄭昊彤