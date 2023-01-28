【餓「新」嘗啖＠iM網】火熱登陸銅鑼灣　新鮮熱辣赤の匠

虎盡兔來！捱了三年的疫情之苦，今年總算可以吐口烏氣，揚眉迎接新一年。不是專家的我當然不懂看氣色，但走在街上，感覺氣氛的確與往年大不同，有了新年該有熱鬧與喜慶，歡顔重現，人流重見。但願我們都有美好新開始。

論新，非它莫屬。大年廿四正式開張，至今只有半個月，取名「赤の匠」，即火焰，靈感源於鐵板燒上的烈焰。

這家新餐廳坐落於銅鑼灣亨利集團中心，全新的大廈，全新的裝修，由梁志天設計團隊操刀，甫踏入餐廳，迎面就是「火」，赤色書法火焰筆觸自由奔放地閃耀於牆上/鏡面，甚富動感。特高的樓底，層疊的設計，更突顯出空間感。用餐區分為鐵板燒區和壽司吧、酒吧區，還有一個休憩陽台，整體空間佈局靈活多變，富藝術感得來又充份呈現出大氣、果敢、活力。

我們這天吃鐵板燒。在鐵板燒主廚昌師傅準備期間先來客刺身拼盤：金目鯛、帶子、中拖羅、拖羅腩、牡丹蝦和鮟鱇魚肝。全部新鮮厚切，鮮甜肥美。鮟鱇魚肝，不是時時食到，如此新鮮肥美，更是難能可貴。

昌師傅的鐵板燒，不是單一的地板上燒，而是純熟地運用鐵板的溫度，烹調出各種美食。像清酒煮大蜆，以鐵板燒堂煎方式，先將錫紙包酒煮熱，再將剛開口的大蜆，連汁放入其中，剛熟的大蜆第一時間放在客人枱前，熱辣嫩滑，鮮甜味美。

澳洲活鮑魚，是另一道驚喜。比大湯碗還要大的鮑魚，原隻放上鐵板，一邊耐心地燒，另一邊用鮑魚內臟煮汁，待得肝醬濃汁熬成，鮑魚也開始熟，切成薄片伴以醬汁，爽口彈牙得來更提升鮑魚的鮮味，香濃鮮甜。

脆煎吞拿魚腩，分別有鹿兒島野生吞拿魚和養殖兩種，外層裏以麵包糠，煎至金黃脆身，非常吸引。昌師傅臨場考大家可分辨得出，二者入口有明顯分別，野生的望落較細少，但肉質結實，味道較濃郁，養殖的就勝在肥美。

飛驒和牛三文治，和慢煮澳洲和牛舌，望落都非常不俗，友人大讚入口即溶，肉質嫩滑，配以用自身滲出的牛油煎香的麵包，更加無械可擊。至於牛舌，看着昌師傳慢慢照看，不可以過時亦不能太生，切出來肉心仍見嫩紅，少點心機都不行。

當大家品嚐牛舌時，我則要了一客吉列豬扒，雖非鐵板族類，但味道不輸鐵板，外脆內嫩，大滿足。

然後是大家期待已久的飛驒和牛壽喜燒，和牛牛柳配以壽喜燒汁同煎，加上長崎太陽蛋蛋黃同食。我則改了豚肉燒，如法炮製，那塊勳以秘製醬油的豚肉，拌以蛋黃，香嫩味美，餘下的蛋醬，伴一口飯，無與倫比。

最後奉上甜品，完美。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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