【黃金前景】專家料金價今年底衝上2100美元 籲低吸黃金ETF

▲ 最牛的樂觀派料金價今年挑戰2500美元。

金價牛氣冲天，今年累升約6%，自從聯儲局於去年底放緩加息，美元跌穿102心理大關後，國際金價即衝破每盎斯1,900美元，好歹料今年底金價爆上2,100美元，再創歷史新高，較現水位約有8%潛在漲幅，主因是環球經濟衰退、以及有「數碼黃金」之稱的加密貨幣連環爆煲，熱錢重投黃金。

不過，星展的專家料年尾金價受制於1,950美元，底蘊是全球通脹漸紓緩，黃金作為抗通脹效用驟降；花旗更保守，料年底金價報1,925美元。

紐約現貨金昨晚（1月26日）收報1,930美元，凱基亞洲投資策略部主管温傑預計，今年金價將溫和向上，低位處於1,800美元，年底破頂高見2,100美元。另一大好友是上商研究部主管林俊泓、不約而同樂觀估計，金價今年的高低位介乎1,800到2,100美元。

●凱基倡分注低吸SPDR金ETF 料年底挑戰1530元

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料金價在3個月內見1,800美元，未來半年到1年目標預測為1,925美元。

散戶如欲搶乘黃金重拾升軌的快車，温傑建議現水位分注低吸SPDR金ETF （02840） ，因其走勢與國際金價同步，預計今年SPDR金ETF的低位為1,310元，並於年底挑戰1,530元高位，皆因今年環球衰退的風險上升，黃金避險作用增加，投資者可分注買入上述ETF，現時才進場也不遲。

談及其他金礦個股，温傑以山東黃金（01787）及招金礦業（01818）較可取，因兩者逾8成收入來自黃金業務；反觀，紫金礦業（02899）除了產金外，還涉獵銅及銀等業務，當中黃金業務的佔比較低，故紫金與金價的敏感度較低，不似山東黃金及招金較直接受惠於黃金價格上升。

●星展籲留意儲局加息轉向 貴金屬基金助平衡風險

此外， 星展（香港）執行董事兼香港區零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳表示，金價於去年第四季表現強勁，尤其自從去年11月份美國的CPI數據低於預期，推動金價突破每盎斯1,750美元，強勢延續到2023年。黄金價格受惠美元走弱、以及美國經濟數據較正面，例如薪資呈現溫和增長等。

然而，謝佩芳提醒，須留意聯儲局加息轉向；再者，當消費者物價指數逐漸降至中度至較低水平時，黃金作為通脹避險的角色也可能漸退，這將降低黃金的吸引力，未來12個月的黃金目標價格維持在1,950美元。

謝佩芳認為，無論是黃金ETF或貴金屬基金，可視為投資組合的分散風險工具，特別是貴金屬相關基金，主要涉足金礦業務的不同公司，風險較直接揸金小；況且，黃金與股債的相關性較低，可望強化並對整體投資組合起平衡作用。

●華僑永亨：金價升幅過急 回落至1650美元可落注

華僑永亨經濟師姜靜說，聯儲局加息周期快畫上句號、美元走低及10年期國債實際收益率回落，今年偏向黃金看漲。參考過往的紀錄，2018年尾儲局掉頭減息的一年，黃金從1,280美元抽升至1,510美元。然而，近期現貨金價處於1,930美元較高水平，上漲速度相對於儲局貨幣政策轉向似乎有點太快；策略上，若金價在高位回落到1,600到1,650美元，才值得低吸。

順帶一提，金銀業貿易場理事長張德熙堪稱超級大好友，繼去年他料金價爆上2,500美元、雖預測落空後；但他昨仍預估今年會見此史上新高，且料上半年金價先衝上2,000美元。

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

