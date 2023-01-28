  • 11°C
香港時間 : 2023128日 (週六) 09:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】流年走出困境 香港迎接新世局

名人薈萃 09:00 2023/01/28

分享：

分享：

期待以久的中港通關逐步開放，不少人對香港經濟刺激有很大憧憬，究竟從玄學角度，香港又會否經濟會否回復舊貌?

上期指出，中國下一年開始進入另一個十年《皇極經世》的「風山漸」卦運。漸卦者，慢慢進步之意。換言之，即使中國短短一個月內由「封」轉「開」，也未必短時間內復元，所以未來的路也只是以「漸」而行。事實上，盡管中國行政手段以快見稱，問題是社會及經濟是有期生命體周期，政策下達也沒可能立竿見影，尤其是房地產的重創、個別地區封城後經濟活動停頓，中小企業發展的冰封，加上往時的營商遊戲規則已改變，即使內地全面開放，也沒可能一時三刻可以將目前的困境全面扭轉過來，以「漸」進的反而是切合實際發展方向。

中國既然是漸進，香港受惠也只跟隨漸的步伐，不過，對於久病的香港而言，是一個不錯的一步了。我分析香港的運勢，通常以兩大方向着墨：其一是97回歸八字；其二是97回歸「七政四餘」星盤。香港回歸八字為甲木，用神為水，而今年「癸卯」兔年的癸水，正正是香港的八字用神，而且發水為甲木之印星（貴人星）及桃花星，代表機遇及助力會大增，因此今年香港會好轉過來。

再者，去年我以香港回歸星盤指出，香港於2019年開始進入十二地支中的「子」宮行度，此宮位為土宮，宮位所當掌管的時間是由2019年至2025年，而剛巧此宮位先天有一顆木星入宮，因此這幾年間受木尅土之象所影響。2019年適逢其會就出現了社會運動，至於去年2022年，正正就是木星當頭尅流年，因此去年可謂香港最差的一年。隨着運度逐步移離木星，香港的運勢亦會擺脫最差的時間了，加上今年流年「八白」飛到南方，而香港是中國南方的窗口，理氣上亦受惠。好與壞從來都是一個相對概念，我們捱了三年的艱難歲月，久旱逢甘露，今年復常一定會向好的，所以守了三年的香港人，是時間振作重新出發，但仍要緊記在「風火家人」卦下，仍是先行做好自已本份，才可積極向前，千萬不能用八運時「一本博萬利」的心態，此方法是不可行的。

很多人看香港經濟，都是以股(市）、樓(市）作為寒暑表，而港股過了2022年最差的一年，亦已復常，不過今年是天干地支皆陰，波幅程度不及往年，但初夏有突如其來的調整，則是一次入市的好時機。至於地產市道，仍受上述木尅土之象，仍未成氣候。此外，由於香港行流年貴人及桃花，而且又是用神之星，因此今年不少產業會復甦，而且亦會有資金流入。由於九運之氣已進，是一個變革的世運，流入的資金會有別於傳統的西方資金，大家不妨留意中、俄（北方）、中東或新興市場流入的資金，是香港在大局變革下的另一機遇。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】大勢條件切合 「風火家人」卦象
2023/01/21
【玄人‧峰語@iM網欄】大勢條件切合 「風火家人」卦象
【玄人‧峰語@iM網欄】 2023年值吉卦 「風火家人」背後的隱喻
2023/01/14
【玄人‧峰語@iM網欄】 2023年值吉卦 「風火家人」背後的隱喻
【玄人‧峰語@iM網欄】風水話你知 揀好樓的不二法門
2023/01/07
【玄人‧峰語@iM網欄】風水話你知 揀好樓的不二法門
【玄人‧峰語@iM網欄】風水揀樓 玄空飛星有盲點
2022/12/31
【玄人‧峰語@iM網欄】風水揀樓 玄空飛星有盲點
【玄人‧峰語@iM網欄】玄來係咁 一年之計在於冬?
2022/12/24
【玄人‧峰語@iM網欄】玄來係咁 一年之計在於冬?
占卜星相命理 中國 香港 中國市場 港股

下一篇文章

花旗劉顯達：復常盛宴未完 　恒指半年先睇24000
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品
【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款