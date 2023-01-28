【玄人‧峰語@iM網欄】流年走出困境 香港迎接新世局

期待以久的中港通關逐步開放，不少人對香港經濟刺激有很大憧憬，究竟從玄學角度，香港又會否經濟會否回復舊貌?

上期指出，中國下一年開始進入另一個十年《皇極經世》的「風山漸」卦運。漸卦者，慢慢進步之意。換言之，即使中國短短一個月內由「封」轉「開」，也未必短時間內復元，所以未來的路也只是以「漸」而行。事實上，盡管中國行政手段以快見稱，問題是社會及經濟是有期生命體周期，政策下達也沒可能立竿見影，尤其是房地產的重創、個別地區封城後經濟活動停頓，中小企業發展的冰封，加上往時的營商遊戲規則已改變，即使內地全面開放，也沒可能一時三刻可以將目前的困境全面扭轉過來，以「漸」進的反而是切合實際發展方向。

中國既然是漸進，香港受惠也只跟隨漸的步伐，不過，對於久病的香港而言，是一個不錯的一步了。我分析香港的運勢，通常以兩大方向着墨：其一是97回歸八字；其二是97回歸「七政四餘」星盤。香港回歸八字為甲木，用神為水，而今年「癸卯」兔年的癸水，正正是香港的八字用神，而且發水為甲木之印星（貴人星）及桃花星，代表機遇及助力會大增，因此今年香港會好轉過來。

再者，去年我以香港回歸星盤指出，香港於2019年開始進入十二地支中的「子」宮行度，此宮位為土宮，宮位所當掌管的時間是由2019年至2025年，而剛巧此宮位先天有一顆木星入宮，因此這幾年間受木尅土之象所影響。2019年適逢其會就出現了社會運動，至於去年2022年，正正就是木星當頭尅流年，因此去年可謂香港最差的一年。隨着運度逐步移離木星，香港的運勢亦會擺脫最差的時間了，加上今年流年「八白」飛到南方，而香港是中國南方的窗口，理氣上亦受惠。好與壞從來都是一個相對概念，我們捱了三年的艱難歲月，久旱逢甘露，今年復常一定會向好的，所以守了三年的香港人，是時間振作重新出發，但仍要緊記在「風火家人」卦下，仍是先行做好自已本份，才可積極向前，千萬不能用八運時「一本博萬利」的心態，此方法是不可行的。

很多人看香港經濟，都是以股(市）、樓(市）作為寒暑表，而港股過了2022年最差的一年，亦已復常，不過今年是天干地支皆陰，波幅程度不及往年，但初夏有突如其來的調整，則是一次入市的好時機。至於地產市道，仍受上述木尅土之象，仍未成氣候。此外，由於香港行流年貴人及桃花，而且又是用神之星，因此今年不少產業會復甦，而且亦會有資金流入。由於九運之氣已進，是一個變革的世運，流入的資金會有別於傳統的西方資金，大家不妨留意中、俄（北方）、中東或新興市場流入的資金，是香港在大局變革下的另一機遇。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！