【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】 新年新計劃 兔年如何心想事成?

首先, 祝各位兔年兔氣揚眉, 身體健康! 心想事成 ! 筆者係2022年實在太懶, 未諗到新題材，少寫網欄, 請各位讀者見諒!

筆者有幸參加了一個讀書會的活動, 亦非常感恩有讀書會義務舉辦此項有益身心既活動, 滙聚了10多位參加者, 每位參加者需要分享閱讀的習慣和分享一本書。Flora Rabbit 第一次參加讀書會，介紹的書本是2019年由三亞轉飛蘭州在機場買的一本書《掌控習慣》，香港譯本為《原子習慣》，原著是《Atomic Habits》，主要是21 日成習慣，微習慣影響其結果！

▲ Flora第一次參加讀書會，介紹的書本是2019年由三亞轉飛蘭州在機場買的一本書《掌控習慣》(中國內地譯本)，原著是《Atomic Habits》，主要是21 日成習慣，微習慣影響其結果！香港譯本為《原子習慣》

一個例子《2 分鐘定律》，如果你想瘦身，就要穿上運動服去gym room 運動，先做2 分鐘，之後感到一埸來到就會繼續做運動。還有朋輩的監察，一群朋友很注重健康和身型，大家互相鼓勵，會產生正面的影響。即俗語話「近朱者赤、近墨者黑」。良好既時間管理可完成各項目標!

大部分讀者圍繞都是關於個人自我成長, 當中包括《從負債2000萬到心想事成》、《未來日記》、《Just Ask》，筆者認為只要提醒自己，一定心想事成!

其中一位參加者介紹聽書, 筆者已在網上聽書, 方便又省時而家介紹一下其中一位參加者介紹的《從負債2000萬到心想事成》。

▲ 另一位參加者介紹的《從負債2000萬到心想事成》, 正面既語言力量符合宇宙法則! 愈說愈好運!

宇宙充滿各種能量，是我們的信念或話語。就是mindset, 即2021年筆者分享過。

吸引力法則: 說好事諗好話會有好結果的文章，好像吸引力發則!

你平時掛在嘴上的口頭禪，正代表了你的「深刻信念」和「人生根基」。遇到挑戰，你是對自己說「我超強過關斬將」還是「我真命苦遇」?作者將第六感如何引導和激勵自己走出低谷的過程寫成這本翻身實錄 。

「一個人的人生樣取決於她/他面對困境時如何感受、詮釋及採取的行動。」學會善用說話的力量，你的生活根基乃至整個人生都會隨之轉運。「我超強，過關斬將！」「我超好運，願望就快實現!」遇見幸福及更美好的人和事物,因為正面的能量! 正面既語言力量符合宇宙法則! 愈說愈好運!

兔年進步，每天進一小步，365 天進一大步，共勉之!

祝各位讀者心想事成!

▲ Flora Rabbit 的其中一個走路鍛鍊路線, 新年也沒有停下來, 見到很美的牡丹花

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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