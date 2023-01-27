▲ 【解構｜商湯】星展首予AI股商湯「買入」評級 列5大競爭優勢、看好中國AI市場擴大

星展近周首次發表報告唱好AI股商湯 （00020） ，認為AI或助推第4次工業革命，帶動中國以至亞洲國家出現飛躍式發展和經濟結構轉型，而商湯作為全球AI龍頭企業，已在多個關鍵智能垂直行業取得領先位置，同時商湯擁有完善管理團隊及AI基礎架構支持公司擴大市場份額。

星展首度給予商湯2.7元目標價及買入評級，相當於2024年預測市銷率7.6倍。星展預計商湯收入將由2021年的47億元（人民幣，下同）增長至2024年的104億元，復合年增長率達30%，主要受智能生活和智能汽車業務的推動。

星展：商湯受惠其戰略及獨特商業模式

星展指出，商湯現為亞洲最大AI軟件公司，擁有 12,502 項 AI 專利，通過授權服務超過3600家企業客戶。星展總結商湯的競爭優勢，認為其戰略和獨特的商業模式應能使公司取得商業成功：

1）有能力比同行更快地組裝更大的數據庫，並開發更深入特定領域的知識和應用程序 2）具跨行業及應用程序地大規模部署AI能力有助獲得先發優勢 3）開發模型時高生產效率和低邊際成本是關鍵參數，期望商湯繼續改善；SenseCore AI Infrastructure 通過實現高效、低成本和高度可擴展的 AI 創新和賦能，可為客戶開發具模塊化靈活性的標準軟件平台 4）商湯科技在智能商業、智慧城市、智能生活和智能汽車四個關鍵垂直領域取得市場領先地位，公司的戰略重點放在軟件擴張和提高經營槓桿上，顯著提高毛利率 5） 商湯數位對映（Digital twin，意指在虛擬平台模擬物理實體）技術無縫連接物理世界和虛擬世界，為真正的元宇宙鋪平道路

AI軟件成行業增長最快領域 中國202年規模達1670億人幣

星展列出商湯潛在風險，包括AI商業化產品未符市場要求、AI 法規和政府政策、有限的經營歷史、重大的經營虧損，客戶在宏觀逆風中或趨保守。

星展指出，AI過去半世紀經歷三波發展，但目前主流技術「深度學習」（DL）僅出現15年，預計AI軟件是整個領域增長最快部分，據沙利文數據，預計2025 年全球市場規模增長至1220億美元，複合年增長率達32%，而AI為中國提供戰略機遇，2025年中國AI軟件市場料達1,670億元人民幣，複合年增長率42%。

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記者：李哲毅