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【外遊資訊】日本擬5月下調新冠病毒防疫級別 有望大幅鬆綁相關防疫限制

理財智慧 19:02 2023/01/27

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根據外媒報導，日本政府計劃在5月8日，將新冠病毒的分類等級，由現時的「第二類」，下調至與季節性流感相同的「第五類」，有望大幅鬆綁相關防疫限制。

【消費優惠】7-Eleven 推甜蜜限定 Sanrio characters「Love² 雙層杯」迎接情人節【下一頁

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

報道表示，首相岸田文雄將會與勞動大臣加藤勝信等相關閣僚，就具體調降時間進行最終討論。而考慮到政府不同單位與醫療機關需要充分時間作準備，因此暫時預定於5月黃金周長假之後的5月8日調降等級，政府消息人士認為，黃金周長假結束，預計人員往來趨於平穩。

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

目前日本將新冠病毒歸類在傳染病法中「相當於第2類」，季節性流感則屬第5類。新冠患者及密切接觸者將不用在家隔離，各級政府無法要求店家提前打烊，無法要求民眾避免外出，因此對社會經濟活動帶來的影響將大幅減少。

【買樓好選擇】400萬資金 買300呎以上自住 網民推介大圍金獅花園同官塘順緻苑？【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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