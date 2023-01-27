【外遊資訊】日本擬5月下調新冠病毒防疫級別 有望大幅鬆綁相關防疫限制

根據外媒報導，日本政府計劃在5月8日，將新冠病毒的分類等級，由現時的「第二類」，下調至與季節性流感相同的「第五類」，有望大幅鬆綁相關防疫限制。

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報道表示，首相岸田文雄將會與勞動大臣加藤勝信等相關閣僚，就具體調降時間進行最終討論。而考慮到政府不同單位與醫療機關需要充分時間作準備，因此暫時預定於5月黃金周長假之後的5月8日調降等級，政府消息人士認為，黃金周長假結束，預計人員往來趨於平穩。

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目前日本將新冠病毒歸類在傳染病法中「相當於第2類」，季節性流感則屬第5類。新冠患者及密切接觸者將不用在家隔離，各級政府無法要求店家提前打烊，無法要求民眾避免外出，因此對社會經濟活動帶來的影響將大幅減少。

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撰文：鄭日棱