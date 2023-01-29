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【AI製圖】圖片庫Shutterstock夥OpenAI及LG　推自家AI圖像生成工具

12:00 2023/01/29

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Shutterstock近日宣布，推出人工智能圖像生成平台。

人工智能（AI）最近在藝術界掀起熱潮，圖片庫Shutterstock去年十月就宣布，與OpenAI合作，讓AI依據使用者輸入的條件，即時產生圖片。近日Shutterstock再推出自家AI圖像生成工具，Shutterstock用戶只要輸入文字指令，即可創造四張以上的圖像。

【強大AI】AI聊天機械人ChatGPT　通過MBA及美國法學院考試

【AI爭議】藝術家集體起訴AI繪圖程式　Midjourney、Stability AI涉侵權

Shutterstock近日宣布，推出人工智能圖像生成平台。全球所有 Shutterstock 客戶可透過其網站提供的各種語言使用此平台。該文字轉圖像技術將提示轉換為神奇的、合乎道德的視覺效果。

Shutterstock行政總裁Paul Hennessy表示，過去兩年Shutterstock已經與OpenAI、Meta和LG AI Research等主要行業參與者建立了戰略合作伙伴關係，以推動他們的生成式AI研究工作。

至於AI生成圖的版權問題，Shutterstock就強調公司主要使用由Shutterstock授權的圖片，來訓練其DALL-E和LG EXAONE驅動的AI。若使用了藝術家的作品，平台會向該藝術家支付費用。另外也有明文規定，限制用戶不可利用AI生成的圖像，盜取或侵犯第三方知識產權，也不得生成詐騙內容，以及有害或暴力的圖像。

【私隱危機】借「變臉」App盜用身分行騙　專家提6大資安建議

責任編輯：曾曉汶

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