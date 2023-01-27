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【串流平台】愛奇藝應版權方要求　禁HDMI輸出播放惹爭議

科技 17:06 2023/01/27

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內地影片平台愛奇藝繼限制用戶使用應用程式，以投屏方式播放後，再被揭連HDMI輸出方式亦已被禁。惟有內地網民發現，國內版和海外版的HDMI輸出限制不一，引發爭議。

【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用

綜合內地媒體報道，近日陸續有內地網民在使用HDMI綫，打算將愛奇藝應用程式畫面輸出至電視時發現，雖連接後界面一切正常，但點擊播放時卻彈出「由於版權原因，此内容不支持HDMI連綫播放」通知。

其後，愛奇藝於微博發聲明指：「限制HDMI連綫播放功能是應版權方要求，基於數字版權保護協議，為防止錄屏盜版而採取的限制措施。本功能已經上線多年，這也是行業通行的做法。其他不受數字版權保護協議限制的內容，仍可以通過HDMI連線播放。這項限制與是否訂閱會員無關」。

疑雙重標準　網民揚言卸載

然而，《鳳凰網科技》引述網民爆料，愛奇藝國內版App在使用投屏時，確實會顯示由於版權原因而不能投屏。但在用海外版時，便能正常投屏，不會因相關問題出現就投屏限制。因而引發雙重標準爭議，有不少網民在愛奇藝微博中留言要卸載，甚至表明「支持盜版，從我做起」；另有人反指兩個版本收費不一，做法可以理解。

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【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為

責任編輯：殷凱怡

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