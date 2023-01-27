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【中國經濟】滙豐投資管理：預計中國2023年經濟增長最高5.5%　北亞股市、貨幣價格仍吸引

股市 16:45 2023/01/27

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滙豐投資管理環球首席策略師Joseph Little表示，中國重新開放是今年最大的經濟活動之一，滙豐投管對中國的宏觀經濟和市場樂觀，並預計今年會是周期性復甦和反彈的一年，GDP增長將達到介乎5%至5.5%。他認為，受疫情影響，中國第一季度的增長狀況可能續保持波動，預計從第二季度起經濟活動會重拾增長，消費活動的激增和旅遊業的顯著復甦會推動增長，令中國和亞洲其他地區受益。

Joseph Little指，在這一波疫情發生之前，市場上已出現消費者信心疲軟，加上服務業和建築業浮現不利因素，所以中國重新開放後的復甦，或不及西方經濟體顯著，而中國提供的家庭收入補貼亦未如西方國家豐厚，同時房地產行業仍面臨挑戰，恢復投資者的置業信心和提升房地產銷售對行業前景至關重要。他相信，全球增長放緩亦將拖累中國今年的出口增長。

美元走勢今年料續疲弱

他稱，在針對性和調整後的政策支持下，看到中國將迎來周期性復甦的一年，通脹壓力有限，平均約為2.5%，這與西方經濟體系成鮮明對比。西方經濟體系的通脹/增長組合更為不利，核心通脹率居高不下，經濟衰退迫在眉睫。滙豐投管預計，在美聯儲的政策轉向、美國通貨緊縮和其他央行的政策正常化的因素影響下，美元走勢在今年期間應續疲弱。

滙豐投管會持續增持亞洲資產類別，與過往表現相比，北亞的股票市場和貨幣價格仍有吸引力，區域經濟周期的利好消息亦對該有利，這些利好因素應有望會繼續提高投資回報。東南亞相比之下成本較高，不太適合從周期性復甦中獲利，故認為這些市場的表現可能會滯後。

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編輯：胡學能

中國市場 新興市場 外滙 東南亞 經濟 股票 GDP 滙豐控股（00005） 美國 通脹
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