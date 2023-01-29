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【電動車】紐約要求Uber、Lyft　2030年前全面改用電動車

16:00 2023/01/29

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紐約要求Uber等於2030年或之前全面採用電動車

加速發展電動車及推動碳減排是全球大趨勢。美國紐約市政府近日表示，將推出政策，要求如Uber、Lyft等提供車輛共享服務公司的旗下車隊，在2030年前全面採用電動車。。

【電動車】Tesla斥資逾280億興建新廠　 生產電動貨車Semi及電池

【科技一周回顧】蘋果新MacBook Pro、第2代HomePod等登場　Tesla Model X自動駕駛影片涉造假

據外媒Engadget報道，Uber及Lyft均表示，願與紐約市政府合作推行相關計畫。這兩間公司亦將推出初步措施，包括Uber將與租車公司Hertz合作，讓合作司機更易獲得電動車。Lyft則指出，現正草擬電動車補助計畫，期盼可誘使合作司機駕駛電動車載客。。

不過，要車輛共享服務電動化，仍面對多項挑戰。台灣科技網站Mashdigi指出，現時電動車售價普遍較燃氣汽車為高、充電站數量又跟不上電動車的銷售數量，花費較多時間充電，有機會因而錯失接單機會等，令司機卻步。

紐約市市長Eric Adams強調，是次計畫的成本不會轉嫁至提供車輛共享服務的司機身上，但Adams就沒有進一步透露具體措施。

【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車

責任編輯：莫悠悠

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