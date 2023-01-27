【大行報告】高盛：全球電腦出貨量重返疫前水平 聯想集團面臨市場前景疲弱

高盛表示，全球電腦出貨量去年按年下跌17%至2.92億部，重回疫情前低於3億部的水平。由於市場前景疲弱，高盛下調聯想集團（00992）股份目標價，由6.27元降至6.19元，評級維持「中性」。聯想集團周五（27日）收市報6.3元，跌幅2%。





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該行指出，全球電腦出貨量在2015年至2019年平均為2.6億部，於2020年及2021年則按年增長14%及17%，主要受到疫情期間在家工作及學習的趨勢所推動。





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高盛預計，今年電腦市場會繼續錄得下跌，假設新的正常水平為較疫情前高約10%，即估計今年出貨量將下跌3%至2.85億部。

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撰文：鄭昊彤