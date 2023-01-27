  • 15°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】高盛：全球電腦出貨量重返疫前水平 聯想集團面臨市場前景疲弱

股樓投資 16:17 2023/01/27

分享：

分享：

高盛表示，全球電腦出貨量去年按年下跌17%至2.92億部，重回疫情前低於3億部的水平。由於市場前景疲弱，高盛下調聯想集團（00992）股份目標價，由6.27元降至6.19元，評級維持「中性」。聯想集團周五（27日）收市報6.3元，跌幅2%。



【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

該行指出，全球電腦出貨量在2015年至2019年平均為2.6億部，於2020年及2021年則按年增長14%及17%，主要受到疫情期間在家工作及學習的趨勢所推動。

 

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

高盛預計，今年電腦市場會繼續錄得下跌，假設新的正常水平為較疫情前高約10%，即估計今年出貨量將下跌3%至2.85億部。

 

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 聯想集團（00992）

下一篇文章

啟德新入伙盤回報不足兩厘　MONACO兩房1.98萬租出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款