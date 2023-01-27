▲ 【信和工廈】信和永基路38號料第二季落成 數據中心BDx為主要租戶

信置 （00083） 母企信和集團旗下葵涌工業項目永基路38號，將於今年第二季度落成，數據中心BDx為主要承租商戶，首席財務官Vijay Tripathi表示，香港市場具重要戰略意義，將不斷擴大足跡，以數字交付滿足客戶需求。永基路38號項目樓高18層，總面積達19.1萬平方呎，單位面積介乎1,386至12,314平方呎，設17個私家車車位、智能無觸式升降機按鈕及電動車充電裝置。

信和資產管理董事蔡碧林表示，信和旗下工廈整體出租率達9成，當中沙田及觀塘引入一家中醫保健所及日式餐廳，將於今月及第三季度投入服務。

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記者：宋佩恩