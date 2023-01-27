【大行報告】大摩：估值比同業更具吸引力 上調泉峰控股目標價至45元

摩根士丹利表示 ，泉峰控股（02285）估值比起同業更具吸引力，並對集團戶外設備的增長和穩固的利潤率擴張充滿信心。鑑於有利的原材料價格、恢復生產以及自有品牌銷售的持續增長，該行分別上調集團去年及今至明年毛利率預測0.6及0.8個百分點，並維持其「增持」評級，目標價由35.5元上調至45元。泉峰控股周五（27日）收市報 39.85 元，升幅4.3%。





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該行指出，集團在 戶外動力設備（ OPE）領域中擁有領先地位及曝光率，去年上半年的OPE銷售額同比增長44%並超越同業，料該趨勢會持續到去年下半年及今年，又預計集團於今年上半年的電動工具銷售增長，將在終端市場消化庫存的情況下保持疲弱，但預計下半年將復蘇。 該行認為集團今年收入將同比增長12%，2022至24年的收入複合年增長率為13%。

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短期而言，中國防疫政策優化後開始正常化，大摩料訂單強度會由今年第二季度開始恢復。 原材料價格下降及有利的外滙趨勢，至少在上半年也將隨著產品安裝基數的增加而上升，該行認為 應有助於進一步擴大其毛利率。 該行預計集團今年毛利率為29.9%，去年為29.4%；淨利潤率為8.7%，去年為7.6%，預計今年淨收入同比增長28%。

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撰文：鄭昊彤