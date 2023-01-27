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【消費優惠】7-Eleven 推甜蜜限定 Sanrio characters「Love² 雙層杯」迎接情人節

理財智慧 17:35 2023/01/27

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話咁快又到一月尾，準備踏入二月這個戀愛季節，今次7-Eleven聯同人氣Sanrio角色Hello Kitty、My Melody、Kuromi及Little Twin Stars推出為這個情人節專屬打造的甜蜜限定「Love² 雙層杯」。

情人節送返個有心思嘅杯畀情人，CP值高，絕對是一份窩心又實用的情人節禮物！

    點擊圖片放大
    +5
    +4


限量版「Love² 雙層杯」將於２月１日早上7時起於7-Eleven分店換購

印花派發詳情：
由即日起至2023年3月7日，顧客於7-Eleven分店*購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

換購詳情：
由2023年２月１日早上7時起至2023年3月10日，儲齊8張印花加$118，即可隨機換購「Love² 雙層杯」2件或儲齊8張印花加$68，即可隨機換購「Love² 雙層杯」1件。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠：
推廣日期：由2023年2月1 日起至2月3日止(只限3天)。
兌換日期：2023年2月1日早上7時起至
2023年2月6日，以8,800 yuu積分加$38，隨機換購「Love² 雙層杯」1件。

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撰文 : 陳玉蓮

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