  • 17°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里巴巴杭州西溪全球總部據報將於今年底前全面建成　另否認於新加坡建總部

股市 15:41 2023/01/27

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】阿里巴巴杭州西溪全球總部據報將於今年底前全面建成　另否認於新加坡建總部

據內媒報道，阿里巴巴 （09988） 西溪園區全球總部建設目前已進入收官階段，將於今年底前全面建成投入使用。阿里巴巴現震盪靠穩，跌0.4%，報117元。

報道指，2013年阿里巴巴將全球總部落戶到杭州餘杭區未來科技城，並逐步啟動西溪園區的擴建。經過十年建設，今年底之前將按照規劃全面建成，可容納6萬名員工。

阿里巴巴集團相關負責人表示，阿里巴巴出生在杭州，生長在杭州，發展在杭州，阿里全球總部始終在杭州，是自然也是必然。同時，阿里希望紮根中國放眼世界，積極推動自身全球化建設，成為由中國人創辦的、具備全球競爭力的中國企業。

另外，對於日前市傳「阿里在新加坡籌建全球總部」的傳聞，阿里巴巴相關負責人明確否認消息，該負責人指，2019年，阿里巴巴部分參與了當地合作夥伴開發建設新加坡某大廈，但僅作為Lazada等集團部分東南亞業務的辦公場所。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【阿里巴巴9988】富達再將螞蟻集團估值下調至638億美元　較高位蒸發逾7成

【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%

【解構｜阿里巴巴】德銀：阿里巴巴各業務料好轉、電商業務開始反彈　料上季總收入升1%

編輯：姚卓然

港股 阿里巴巴－SW（09988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐股價創11個月新高　彭博：RSI升至90、1986年以來最嚴重超買

下一篇文章

【MPF】積金評級料1月強積金人均賺約1.8萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛
【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛
【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
【港股市況】商湯大升2成　阿里巴巴、友邦向下　恒生指數午後回升（不斷更新）
【港股市況】商湯大升2成　阿里巴巴、友邦向下　恒生指數午後回升（不斷更新）
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款