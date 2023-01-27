▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴杭州西溪全球總部據報將於今年底前全面建成 另否認於新加坡建總部

據內媒報道，阿里巴巴 （09988） 西溪園區全球總部建設目前已進入收官階段，將於今年底前全面建成投入使用。阿里巴巴現震盪靠穩，跌0.4%，報117元。

報道指，2013年阿里巴巴將全球總部落戶到杭州餘杭區未來科技城，並逐步啟動西溪園區的擴建。 經過十年建設，今年底之前將按照規劃全面建成，可容納6萬名員工。

阿里巴巴集團相關負責人表示，阿里巴巴出生在杭州，生長在杭州，發展在杭州，阿里全球總部始終在杭州，是自然也是必然。 同時，阿里希望紮根中國放眼世界，積極推動自身全球化建設，成為由中國人創辦的、具備全球競爭力的中國企業。

另外，對於日前市傳「阿里在新加坡籌建全球總部」的傳聞，阿里巴巴相關負責人明確否認消息，該負責人指，2019年，阿里巴巴部分參與了當地合作夥伴開發建設新加坡某大廈，但僅作為Lazada等集團部分東南亞業務的辦公場所。

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編輯：姚卓然